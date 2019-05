Behrenhoff

Gigantische Windräder sollen sich nahe Behrenhoff, in der Gemarkung Müssow, drehen. Bis zur Rotorspitze sind es 240 Meter. Das heißt, die Anlagen sind fast zweineinhalb Mal so hoch wie der Greifswalder Dom. Viel höhere Anlagen gibt es derzeit nicht. Es heißt, dass das höchste Windrad der Welt nahe Stuttgart 246,5 Meter erreicht.

Die bestehenden Windräder von Helmshagen sind insgesamt 150 Meter hoch. Auch sie folgten bereits dem Trend zu immer höheren und leistungsstärkeren Anlagen, dem „Repowering“, wie es Neudeutsch heißt. Windmühlen der ersten Generation wie Wusterhusen oder Dargelin erreichen nur 70,5 bzw. 72,5 Meter. Noch im letzten Jahr hatte es geheißen, dass die neuen Behrenhoffer Windräder lediglich 198,5 Meter hoch sein werden.

13 Anlagen gehören zum Windpark

Insgesamt geht es in der Gemeinde um einen Windpark mit 13 Anlagen. Zuständig für die Genehmigung laut Bundesimmissionschutzgesetz ist das Staatliche Amt für Umwelt und Landwirtschaft (Stalu) Stralsund. Das hört gegenwärtig die Bürger zum Bauantrag der Firma Naturwind GmbH aus Schwerin an. Bis zum 5. Juni liegen die Unterlagen im Stalu, dem Amt Landhagen und im Bürgerbüro Gützkow aus. „Die Inbetriebnahme soll zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Genehmigungserteilung erfolgen.“

Für die eigentliche Baugenehmigung ist dann der Landkreis zuständig. Windräder sind sogenannte priveligierte Bauten, dass heißt sie können im Grundsatz überall gebaut werden, es sei andere Gründe, zum Beispiel Natur- oder Denkmalschutz sprechen dagegen. Die Naturwind GmbH will fünf Mühlen bauen. Die Leistung der Turbinen der amerikanischen Firma General Electric wird mit 5,3 MW angegeben.

Bürger wollen keine Windräder am Dorf

Die Gemeindevertretung von Behrenhoff kämpft seit Jahren einmütig gegen neue Windräder in der Gemeinde. Bürgermeister Markus Clausen ist indes von den Abstimmungen ausgeschlossen, ebenso wie sein Stellvertreter, der Stresower Landwirt Nikolai Rogos. Dem Bürgermeister gehört ein kleines Stück des Landes, auf dem Windräder gebaut werden sollen, Rogos ein größeres.

„Es sind technologisch ganz neue Anlagen“, sagt Clausen. Der Durchmesser der Rotorblätter liege bei 158 Metern. Die modernen Anlagen hätten Umweltvorteile. Denn die Rotorblätter drehen sich in Höhen über dem Flugbereich von Insekten und Schwalben. Der Trend zu immer größeren Anlagen hänge nicht zuletzt mit Änderungen des Erneuerbaren Energien Gesetzes zusammen, so Clausen. Windmüller müssen sich dem Wettbewerb stellen und können nicht mehr mit staatlich festgelegten Preisen rechnen.

Zu den stimmberechtigten Mitgliedern und Windpark-Gegner gehört Karsten Birnbaum, der am 26. Mai zum Nachfolger von Markus Clausen gewählt werden will. „Wir werden unseren Kampf gegen den Windpark fortsetzen und alles versuchen, damit nicht knapp 800 Meter vom Dorf entfernt Windräder gebaut werden“, kündigt er an. Birnbaum ist gespannt, wie das Stalu die Stellungnahme der Gemeinde bewertet. Das aktuelle Papier der Gemeinde Behrenhoff gegen die Windräder umfasst immerhin neun Seiten. Eines der möglicherweise erfolgversprechenden Argumente ist die Gefährdung von Schreiadlern.

Kritik an der Vielzahl von Windrädern in Vorpommern kommt nicht nur von Bewohnern betroffener Gemeinden. Schon 2013 hatten die deutschen Kunsthistoriker auf ihrer Tagung in der Hansestadt in der Greifswalder Erklärung von einer Verschandelung der Kulturlandschaft gesprochen und mehr Rücksichtnahme auf den Denkmalschutz gefordert.

Der Trend zur Höhe Wenn die Windräder hei Behrenhoff gebaut werden, könnten sie die höchsten in Mecklenburg-Vorpommern werden. Nach einer für den Landtagerstellten Statistik im Frühjahr 2018 erreichen die höchsten Anlagen aktuell fast 207 Metern. Sie stehen seit 2016 in Bernitt (Amt Bützow). 200 Meter oder die zunächst für Behrenhoff angekündigten knapp 200 Meter gibt es schon viele, zum Beispiel in Vorpommern nahe Altentreptow, Spantekow, Krackow, Werder, Tribsees und in der Gemeinde Sundhagen. Das höchste Windradin der Gemeinde Dersekow erreicht 196 Meter, die niedrigsten sind 85 Meter, in Dargelin 72,50 Meter, in Wusterhusen reicht die Spanne laut dieser Aufstellung von 70,50 bis 100 Meter. Es gibt sehr viele Anlagen unter 100 Meter aus den 1990er Jahren für die ein Ersatz drurch größere Kraftwerke zu erwarten ist. Vor neun Jahren rühmte sich die Pfalz noch, dass dort mit 200 Metern das höchste Windrad entsteht. Entscheidend für die Leistung ist der Durchmesser der Rotorblätter.

In einer Einwohnerbefragung hatten sich 477 Bürger mit ihrer Unterschrift gegen Windkraftanlagen in der Gemeinde ausgesprochen. Das sind Zweidrittel der Behrenhoffer. Die Unterschriften kamen bei der Anhörung zu einer beabsichtigten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms für Vorpommern zusammen. Dort werden Eignungsgebiete für den Aufbau neuer Windräder ausgewiesen. Nur dort sollen künftig Anlagen errichtet werden können. Behrenhoff gehört zu den Eignungsgebieten. Nach vier Anhörungsrunden wird in diesem Jahr mit einem Beschluss zu deren Ausweisung gerechnet. An Investoren für neue Windparks mangelt es bislang nicht.

Das Eignungsgebiet bei Helmshagen ist im Zuge der Anhörungen herausgefallen. Dort wäre nach Beschlussfassung des Planungsverbandes ein Repowering nur noch im Einverständnis mit der Gemeinde möglich.

