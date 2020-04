25 Euro?„Das ist doch schäbig“ – So läuft das Geschäft mit den Corona-Masken in MV

Rostock

Wer jetzt noch keinen Mundschutz hat, für den wird die Zeit knapp. Ab Montag gilt in MV die Maskenpflicht beim Einkaufen, womit das Thema nun beinahe alle Menschen im Land betrifft.

Bisher war der Mundschutz lediglich in Bussen, Taxen und Straßenbahnen vorgesehen. Die Sache hat deshalb in einem Bundesland, in dem der öffentliche Personennahverkehr eher eine untergeordnete Rolle spielt, bei vielen Menschen noch keine Hektik ausgelöst. Aber einkaufen muss fast jeder.

Weil Einwegmasken medizinischem Personal vorbehalten bleiben sollen, hofft die Landesregierung, dass sich die Menschen für Stoffmasken erwärmen können und sich am besten gleich selbst welche nähen. Aber selbst, sich nun rasch eine Stoffmaske zu kaufen, ist für viele Menschen, die es gewohnt sind, im Supermarkt stets alles zu bekommen und den Rest einfach bei Amazon zu bestellen, plötzlich eine Herausforderung. Der Maskenmarkt in MV wird anders als beispielsweise die Lebensmittelbranche nicht von wenigen Großen, sondern extrem vielen Micro-Anbietern beherrscht: kleinen Schneiderstuben, privaten Nähwerkstätten im Wohnzimmer oder Segelmachern, die auf kleines Tuch umgestellt haben.

„Wir können hier vor Stoff kaum noch treten“

Birgit Boldt betreibt eine Segelmacherei in Ribnitz-Damgarten. Seit zweieinhalb Wochen nähen dort drei Mitarbeiter täglich Mundschutzmasken und schaffen zusammen rund hundert Stück am Tag. Damit gehört die Segelmacherei schon zu den Großproduzenten im Land.

Birgit Boldt hat sich ihr neues Geschäftsfeld mit einer Idee erobert, von deren Erfolg sie am Ende überrollt worden ist. Jeder, der eine vernünftige Menge Stoff spendete, bekam zwei Stoffmasken kostenlos. „Das haben wir jetzt abgeschafft. Wir können hier vor Stoff kaum noch treten“, berichtet sie. Das Material reicht vorerst.

Absatzprobleme sind nicht vorhanden. Birgit Boldt führt Bestelllisten. Auch für Handwerksbetriebe, die oft Dutzende Masken für ihre Mitarbeiter ordern, um vorschriftsmäßig ausgerüstet zu sein, wenn sie bei ihren Kunden anrücken.

Und sie selbst? „Natürlich tragen wir bei uns im Laden längst auch einen Mundschutz“, beteuert sie. Angeboten wird das begehrte Stöffchen ohnehin nur dort. Einen Online-Handel hat Frau Boldt nicht. Warum auch, wenn man ein Produkt im Angebot hat, das schon so täglich ausverkauft ist.

Wer bei Amazon nach Stoffmasken sucht, lernt, welche Preisspannen diesen kleinteiligen und gerade extrem erfolgreichen Markt beherrschen können, wenn die Politik mal eben neue Geschäftsfelder schafft. 20 bis 25 Euro werden dort zum Teil aufgerufen. „Das ist doch schäbig“, sagt Birgit Boldt. Bei ihr koste ein Mundschutz neun Euro. „Und der ist von sehr guter Qualität.“

80 Masken nach 30 Minuten ausverkauft

Das sagt auch Ute Schumann-Belosa, eigentlich Gastronomin, aber darüber jammert sie nicht. „Ich habe früher mal das Nähen gelernt.“ Und weil sie ihre Gaststätte, das Sportlerheim in Wahrstorf bei Rostock, gerade nicht öffnen könne, ist Ute Schumann-Belosa ins Maskengeschäft eingestiegen. Produziert wird zu Hause im Wohnzimmer. „Aber“, das betont sie, „ich nähe meine Ware in erster Linie für Alten- und Pflegeheime. Dort ist der Bedarf besonders groß.“

Zur Galerie Mecklenburg-Vorpommern führt wegen der Corona-Pandemie am Montag eine Maskenpflicht auch in Geschäften ein. Das halten Menschen im Land von dieser Regelung.

Ihr Preis entspreche dem reinen Materialaufwand. Für einen Euro pro Stück verkauft sie an Pflegeheime, Privatkunden zahlen zwei. Wirklich nur ein oder zwei Euro? „Naja“, sagt Ute Schumann-Belosa, „eigentlich komme ich damit nicht hin, wenn man Aufwand und Stoffe bedenkt. Das ist doppelt übereinander geschlagene Baumwolle. Aber ich will jetzt helfen.“

Moderne Wege in der Vermarktung geht der Greifswalder Fiete Adam. Man merkt das schon, wenn er sich am Telefon meldet: „Mein Name ist Fiete Adam. Was kann ich für Sie tun?“

Jeden zweiten Tag stellt er in seinen Online-Shop www.fie-bag.de gegen 16 Uhr 50 bis 80 Masken ein. Von ihm in seinem Jugendzimmer selbst genäht. „Eine halbe Stunde später sind alle verkauft.“

Fietes Kampfpreis: 2,99 Euro pro Stück. Angesichts der hohen Nachfrage gebe es Tage, an denen er sich morgens um 6 Uhr an seine Nähmaschine setze und in der folgenden Nacht um 3 Uhr den letzten Mundschutz fertigstelle. „Ich muss dann leise arbeiten, damit ich meine Mutter nicht störe.“

Von Benjamin Fischer