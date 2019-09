Greifswald

14 Kinder haben in der vergangenen Woche im Kreißsaal der Uni-Klinik Greifswald das Licht der Welt erblickt. Dabei stellte sich im Rückblick Ben Schlapmann als Wonneproppen der Woche heraus. Er feiert künftig am 31. August seinen Ehrentag und wog nach der Geburt um 3.09 Uhr 4110 Gramm und maß 53 Zentimeter. Er wächst in Greifswald auf.

Dies ist auch bei Taavi Heinisch der Fall. Er erblickte am 27. August um 6.14 Uhr das Licht der Welt und war seinerzeit 49 Zentimeter groß und brachte 3160 Gramm auf die Waage. Ihm folgte an diesem Tag um 18.01 Uhr Dag Leonidas Schmidt mit 49 Zentimetern und 2755 Gramm. Er ist ebenso in der Hansestadt zu Hause, wie Fiete Klimt, der am 28. August um 4.05 Uhr mit 48 Zentimetern und 2780 Gramm zur Welt kam. In der Gemeinde Sundhagen wächst dagegen Victoria Clara auf, die am 28. August um 14.20 Uhr ihren ersten Schrei von sich gab und seinerzeit 50 Zentimeter groß und 3940 Gramm schwer war. Wenig später um 14.56 Uhr folgte ihr Ronja Eggebrecht. Vergleichsweise ruhig ging es am 29. August im Kreißsaal zu. An diesem Tag wurde nur ein Kind geboren. Das heißt Romy Eschenburg und um 17.54 Uhr wurden für das Mädchen 3550 Gramm und 50 Zentimeter notiert. Für den 30. August stehen zwei Geburten zu Buche. Jan Arjen Peter Stübe (53 Zentimeter, 3880 Gramm) kam um 1.20 Uhr zur Welt. Dem Lütower folgte um 14.36 Uhr Peter Alexander Pommerening (47 Zentimeter, 2295 Gramm), der in Süderholz aufwachsen wird. Greifswald ist dagegen die Heimatstadt von Paula Bobe, die am 31. August um 0.41 Uhr geboren und damals 51 Zentimeter und 4050 Gramm maß. Die Geburten von vier Kindern wurden am 1. August registriert, von denen zwei genannt werden wollen. Um 16.29 Uhr kam Liz Lea Elly Dübener (50 Zentimeter, 3290 Gramm) zur Welt. Sie wird in Ahlbeck aufwachsen. Ihr folgte schließlich um 17.46 Uhr mit Maja Lemke (51 Zentimeter, 3100 Gramm) eine neue Greifswalderin.

Neun Kinder wurden hingegen in den vergangenen Tagen in der Ameos Klinik Anklam geboren, wobei Juri Fabianke die stolzen Maße von Ben Schlapmann noch übertreffen konnte. Der Boldekower kam am 27. August um 22.25 Uhr zur Welt, war 4400 Gramm schwer und 57 groß. Den Auftakt machte am 23. August um 8.38 Uhr Carlo Mischofsky (51 Zentimeter/3900 Gramm), der in Krien wohnen wird. Fünf Kinder wurden am 26. August geboren. Bei ihnen handelt es sich um Emily Herbst (1.10 Uhr, 52 Zentimeter/4030 Gramm) aus Wolgast, Liam Jeschke (8.37 Uhr, 51 Zentimeter/3350 Gramm) aus Ueckermünde, Henrik Elias Hestermann (10.46 Uhr, 53 Zentimter/3910 Gramm) aus Zemitz, Janosch Seifert (14.54 Uhr, 51 Zentimeter/3420 Gramm) aus Datzetal und Elisa Jolien(23.15 Uhr, 51 Zentimeter/3610 Gramm). Den Reigen komplettierten schließlich am 27. August Leo Reishaus (23.30 Uhr, 46 Zentimter/2630 Gramm) aus Anklam sowie am 28. August um 3.22 Uhr Margarete Gebauer (49 Zentimeter/3240 Gramm), die ebenfalls in Anklam aufwachsen wird.

Von Chris Herold