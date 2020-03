250 Helfer unterstützen alte und kranke Menschen in Karlshagen und Katzow

Katzow/Karlshagen

250 Helfer – das hat selbst Vicki Müller von der Oil-Tankstelle von den sprichwörtlichen Socken gehauen. Die Karlshagenerin hält zusammen mit Fanny Orpel die Fäden für die seit vergangenen Donnerstag organisierte Nachbarschaftshilfe zusammen. Während der Corona-Krise will sie gemeinsam mit Freiwilligen anderen Menschen helfen, die zur Risiko-Gruppe gehören, die alt und allein sind, die schwanger sind, eine Immunerkrankung haben oder weil sie die kleinen Kinder noch nicht allein lassen können.

Zu dem Hilfsangebot, das in jedem Fall kostenlos ist, gehört unter anderem das Einkaufen oder mit dem Hund spazieren gehen, Müll wegtragen, zur Post/ Apotheke gehen oder bei Arztbesuchen behilflich sein. „Wir haben bereits viele liebe Menschen gefunden, die bereit sind zu helfen“, sagte sie einen Tag nach dem Start der Hilfsaktion. Binnen weniger Stunden war die Helferzahl auf 150 angewachsen. „Es ist unglaublich“, meinten die Organisatoren, nicht ahnend, dass ihre Handys in den Tagen darauf noch unentwegt klingeln würden.

Jeder Hilfsbedürftige bekommt einen Paten

Mit Stand Sonntagmittag ist die Zahl der Helfer auf sagenhafte 250 angewachsen – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Neben Bürgern aus Karlshagen haben sich auch Trassenheider, Peenemünder und einige Zinnowitzer gemeldet, weil es dort bisher noch kein Hilfsangebot gab. Allerdings sind gerade Eleven der Zinnowitzer Theaterakademie dabei, ebenfalls Hilfe zu koordinieren, und wollen damit am Montag, den 23. März an den Start gehen, wie Katha Hoffmann aus dem 4. Studienjahr mitteilt.

Vicki Müller organisiert in Karlshagen die Nachbarschaftshilfe wegen der Coronakrise. Insgesamt sind schon 250 Helfer zusammen. Quelle: privat

Vicki Müller und Fanny Orpel setzen auf klare Strukturen: „Wir teilen jedem, der bei uns um Hilfe bittet, einen Paten zu. So ist gerade für ältere Menschen immer ein- und derselbe Ansprechpartner da, das schafft Vertrauen“, meint Vicki Müller. Viele Menschen, die ihre Unterstützung angeboten und mit Flyer verteilt hätten, haben bereits bei den eigenen Nachbarn geklingelt und erste Besorgungen für sie erledigt. „Es ist ein wunderbares Zusammengehörigkeitsgefühl, das Kraft gibt“, beschreibt Müller die Situation.

Tränen des Dankes

Besonders berührt hat die junge Frau am Freitag eine ältere Karlshagenerin, die sich gemeldet hat, weil sie in der kommenden Woche Hilfe benötigt. „Die Frau fing plötzlich an zu weinen, weil sie zur Risikogruppe gehört und sich allein glaubte, da ihre Tochter in der Pflege tätig ist und schon allein deswegen den Kontakt meiden soll. Und sie weinte vor Freude, weil sie Danke sagen wollte für diese Hilfe, die ihr große Sorgen nimmt“, schildert Müller. Sie versichert, dass dieses ehrenamtliche Engagement für alle Helfer selbstverständlich sei.

Fanny Orpel gehört zum Organisationsteam der Nachbarschaftshilfe in Karlshagen. Quelle: privat

Wer in Karlshagen Hilfe benötigt, kann sich bei Vicki Müller unter 0172/4701236 oder per Mail an nachbarschaftshilfekarlshagen@gmail.com wenden.

Wehrführer als Chefeinkäufer vom Dienst

Unkompliziert lief die Hilfe auch in der Gemeinde Katzow vor den Toren Wolgasts an. Bürgermeister Carsten Schönfeldt und Wehrführer Uwe Tietböhl organisieren gemeinsam als „Team Hand in Hand der Gemeinde Katzow“ für ältere und alleinstehende oder kranke Bürger die Hilfe. Sie gehen einkaufen, holen Medikamente aus der Apotheke oder organisieren auch die Kinderbetreuung.

Die ersten Einkäufe für Senioren wurden bereits erledigt. Wehrführer Uwe Tietböhl war am Sonnabendfrüh sozusagen als Chefeinkäufer vom Dienst unterwegs, um Brot, Wasser, Eier, Butter, Salat und Tomaten in Wolgast zu besorgen.

Am Montag will er wieder los und die neuen Bestellungen abarbeiten. Er hofft, dass sich weitere Senioren aus allen vier Ortsteilen Katzow, Jägerhof, Netzeband und Kühlenhagen melden, denn „das Klügste, was sie jetzt tun können, ist, zu Hause zu bleiben und den Einkauf an uns zu übertragen“, meint der Bürgermeister. Wer Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0162/2466830 oder unter 0172/1720810 melden.

Pastor bläst vom Kirchturm Choräle

Eine wunderschöne Geste ganz anderer Art hat Usedoms Pastor Christoph Tiede am Sonntag parat: Pünktlich um 10 Uhr hat er vom Kirchturm St. Marien Choräle auf der Trompete geblasen. Er werde das so lange wiederholen, bis wieder regulär Gottesdienst gefeiert werden kann. Die feierliche anmutende Zeremonie wurde von den überraschten Usedomern am geöffneten Fenster verfolgt.

Von Cornelia Meerkatz