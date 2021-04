Neun Mädchen und 17 Jungen haben in der vergangenen Woche (5. bis 11. April) das Licht der Welt im Landkreis Vorpommern-Greifswald erblickt. Die OZ stellt einige der Kinder in einer Bildergalerie vor – und gratuliert allen frischgebackenen Eltern: Herzlichen Glückwunsch!

