260 000 Euro mehr für die „Greif“: Segelschulschiff in schwerem Fahrwasser

Das Elend nimmt kein Ende. Die „Greif“, über Jahrzehnte Vorzeige-Flaggschiff und Botschafter der Hansestadt Greifswald, gerät in immer gefährlicheres Fahrwasser. Nachdem Mitte Februar bei einem Werftaufenthalt schwerwiegende Schäden festgestellt und kurz darauf die komplette Segelsaison gestrichen werden musste, sorgen nun auch die Auswirkungen der Pandemie für ein weiteres finanzielles Desaster. „Wegen der abgesagten Törns und wegen Corona verzeichnen wir einen großen Einbruch bei den Einnahmen“, sagt Friedrich Fichte, seit Februar Leiter des Eigenbetriebes „Seesportzentrum Greif“.

Ursprünglich sollte die Hansestadt ihrer Tochter im laufenden Haushaltsjahr 321 000 Euro zuschießen. Eine Summe, die manchem Kommunalpolitiker bereits schwere Bauchschmerzen verursachte. Nun aber reicht auch dieses Geld nicht: „Um liquide zu bleiben, braucht der Betrieb weitere 261 000 Euro“, berichtete Fichte dem Finanzausschuss der Greifswalder Bürgerschaft. Damit kostet das Schiff die Stadt allein in diesem Jahr 582 000 Euro. Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung ist Greifswald verpflichtet, dieses Geld zu zahlen.

Rücklage war 2014 aufgebraucht

Zur Erinnerung: Das Seesportzentrum, zu dem auch die Wiecker Pension „Schipp In“ gehört, die coronabedingt schließen musste, schreibt quasi seit der Übertragung des Segelschulschiffes „Greif“ aus dem Treuhandvermögen ins Eigentum der Hansestadt 1991 Jahresverluste in sechsstelliger Höhe. Allerdings mussten diese in der Vergangenheit nicht durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden, da es durch den Verkauf der früheren Marinetechnikschule Wieck eine Millionenrücklage gab.

Diese Rücklage war 2014 aufgebraucht – und guter Rat damit teuer. Zwar bekannte sich die Bürgerschaft weiterhin zu ihrem Flaggschiff. Das Gremium forderte jedoch eine deutliche Reduzierung des Jahresdefizits und damit des städtischen Zuschussbedarfs. Das gelang in den Folgejahren mehr oder minder gut und nicht ohne tiefgreifende Einschnitte wie Personalreduzierung. Es blieb die Grundsatzdebatte, ob sich die Stadt das Segelschulschiff weiter leisten kann.

Schäden am Schiff sind massiv

Die Nachricht im Februar über schwere Schäden am Schiff sorgte schließlich noch einmal für Ernüchterung. Zuvor waren bei regulären Instandsetzungsarbeiten an der Backbordseite des Vorschiffes angerostete Platten und Spanten entdeckt worden. Die „Greif“ wurde daraufhin zur Peenewerft nach Wolgast überführt, wo es zum Austausch der Platten kam.

Die Reparaturkosten beliefen sich auf etwa 50 000 Euro. Während des Werftaufenthaltes zeigte sich aber, dass auch die Außenhautplatten der Steuerbordseite des Vorschiffes stark korrodiert sind und die Stahlplatten in bestimmten Bereichen nicht mehr die zulässige Dicke von 6,5 mm aufweisen.

Ingenieurbüro legt Konzept vor

Die ursprüngliche Idee, nur die einzelnen Stellen zu reparieren und mit dem Schiff im April fristgerecht in die neue Saison zu starten, hatte sich damit zerschlagen. Laut Klassifikationsgesellschaft, quasi der Schiffs-TÜV, ist eine Fahrt mit Passagieren in dem Zustand ausgeschlossen. Die „Greif“ kehrte am 6. März in ihren Heimathafen Wieck zurück. Denn nun war klar: Es bedarf eines Konzeptes für die Grundsanierung und überfällige Modernisierung.

Ein Ingenieurbüro wurde beauftragt, das die Arbeit mittlerweile beendet hat. „Wir werden das Konzept jetzt intern auf Plausibilität prüfen, Kostenplan und Leistungsverzeichnis unter die Lupe nehmen“, sagte Friedrich Fichte. Danach werde es den bürgerschaftlichen Gremien vorgestellt. Voraussichtlich im Herbst soll das Stadtparlament entscheiden, ob es sein Flaggschiff weiter in See stechen lassen will oder nicht. Gibt es eine Mehrheit für die Sanierung, könnte die 2021 erfolgen. Erste Segeltörns wären somit frühestens 2022 möglich.

Corona vereitelt tolle Ideen

Die zwischenzeitliche Hoffnung, in diesem Jahr während der Konzeptions- und Entscheidungsphase trotzdem Einnahmen zu generieren, hatte sich Mitte März mit der Corona-Krise zerschlagen. Noch zehn Tage zuvor verkündete die Hansestadt, die „Greif“ im Heimathafen „als besonderes maritimes Denkmal“ erlebbar zu machen: Schiffsrundgänge, Übernachtungen mit Workshops in Knotenkunde, Salingklettern oder Ankerhieven, Einblicke in die Kapitänskammer, Geburtstagsfeiern, Sektempfang zu Hochzeiten, Fischerfest, Lesungen und Konzerte, Café- und Barbetrieb ... all diese Ideen der Crew und des Fördervereins „Rahsegler Greif“ machte die Pandemie erst einmal zunichte. Zwar durfte die Pension „Schipp In“ mittlerweile wieder öffnen, darf auch die Wieck-Information im Haus Gäste empfangen, doch es bleibt das enorme Haushaltsdefizit.

Grundsatzentscheidung steht aus

„Das ist ein dicker Brocken“, kommentierte Gerd-Martin Rappen ( CDU) im Finanzausschuss das Minus von 582 000 Euro und wollte wissen, wie die Stadt gegensteuern könne. Während sein Parteikollege Walter Noack dafür plädierte, das Konzept abzuwarten. „Dann müssen wir eine Entscheidung fällen. Und wenn die wehtut, dann ist das eben so“, sagte er.

Noack hatte in der Vergangenheit immer wieder mit dem Schiff und dessen Zuschussbedarf gehadert. Was nicht bedeutet, dass es ihm egal ist: „Die Greif ist Botschafter Greifswalds, den können wir nicht einfach vor die Tür kippen.“ Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger stimmte darin mit ihm überein: Wenn das Konzept auf dem Tisch läge, müsse genau abgewogen und letztlich entschieden werden. Fast einmütig votierte der Finanzausschuss am Ende für die zusätzlichen Mittel. Die Entscheidung der Bürgerschaft am 2. Juli dürfte damit genauso ausfallen.

Von Petra Hase