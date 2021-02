Anklam/Greifswald

Vom 14. bis 21. Februar wurden im Kreißsaal der Ameos-Klinik in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) drei Babys geboren. Zwei Jungen und ein Mädchen erblickten das Licht der Welt. Eine Mutter kam aus Heringsdorf auf der Insel Usedom.

Die anderen Familien leben in der Hafenstadt Ueckermünde und in Mölschow, einer Gemeinde im Nordteil der Insel Usedom. Alle Orte gehören dem Landkreis Vorpommern-Greifswald an. Das schwerste Baby wog 3300 und das leichteste Baby 3250 Gramm. Hier stellen wir den Nachwuchs kurz vor.

Willkommen Mosadi, Kalur und Ivan!

Mosadi Gitti Griehl eröffnete den Geburtenreigen in der Peenestadt Anklam am 14. Februar um 13.57 Uhr. Das Mädchen wog 3300 Gramm (g) und war 54 Zentimeter (cm) groß. Das Kind wächst in Heringsdorf auf.

Kalur Kilian Kieper stellte sich am 17. Februar ein. Um 2.35 Uhr war der Junge da. Er wog 3280 g und maß 51 cm. Der Junge ist im Seebad Ueckermünde zu Hause.

Am 18. Februar darf künftig Ivan Benny Pieszak seinen Geburtstag feiern. Der Junge gab um 8.58 Uhr seinen ersten Schrei im Anklamer Kreißsaal von sich. Er brachte 3250 g auf die Waage und war 50 cm groß. Daheim ist der Junge in Mölschow.

Zwei Zwillingspärchen auf Erden begrüßt

Die Universitäts-Frauenklinik in Greifswald meldete am Montag für die vergangene Woche 25 Geburten – 13 Mädchen und zwölf Jungen. Damit waren die Mädchen ganz leicht in der Überzahl. „Am Sonnabend und am Sonntag wurde jeweils ein Zwillingspärchen geboren“, sagte Kliniksprecher Christian Arns der OZ.

Allen Eltern herzlichen Glückwunsch!

Leider können wir aus der Greifswalder Universitäts-Frauenklinik zurzeit keine Babys im Bild vorstellen. Wegen des Corona-Infektionsrisikos wurden die Besuchsregeln verschärft. Dazu zählt auch, dass Fotografen vorerst nicht das Haus betreten dürfen.

Von Detlef Lübcke