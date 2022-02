2G im OP-Saal: Erste Klinik in MV behandelt nur noch Geimpfte

Greifswald

Es handelt sich offenbar um die erste Einrichtung in Mecklenburg-Vorpommern: Die kleine Short-Care-Klinik in Greifswald, in der Wirbelsäulenerkrankungen und Rückenschmerzen behandelt werden, operiert ausschließlich doppelt und dreifach geimpfte Patienten. Das bestätigt der Geschäftsführer Klaus Schilling. Die Short-Care-Klinik gehört zur Medigreif-Gruppe und ist auf dem Gelände in der Pappelallee ansässig.

„Die Gesetze des Landes MV sehen vor, dass jeder Besucher nur geimpft in eine Pflegeeinrichtung darf. Selbst in Restaurants gilt 2G plus. Als Krankenhaus sind wir in einer besonderen Verantwortung für die Personen, die bei uns operiert werden“, erklärt Schilling. Die 2G-Schutzmaßnahme hält er angesichts der hohen Infektionszahlen für absolut notwendig und indiskutabel. Schilling ist stolz darauf, dass alle 36 Mitarbeiter geimpft sind und es bisher keinen einzigen Coronafall in seiner Klinik gegeben habe.

Krankenhausgesellschaft billigt 2G-Voraussetzung zu OPs

Selbstverständlich werden Patienten, die in seinem Haus operiert werden, vor der Behandlung einem PCR-Test unterzogen, sagt Schilling. Das sei überall Pflicht. In Sachen Sicherheit wolle er jedoch noch weitergehen und setzt den Geimpftenstatus voraus. „Das ist gesetzlich nicht verboten“, sagt Schilling. Er weist darauf hin, dass in der Short-Care-Klinik ausschließlich geplante Eingriffe stattfinden. Es findet also keine Notfallbehandlung statt.

„Als Krankenhaus sind wir in einer besonderen Verantwortung für die Personen, die bei uns operiert werden“, sagt Short-Care-Klinik-Geschäftsführer Klaus Schilling. Quelle: privat

Verständnis für die Entscheidung der Geschäftsführung kommt von der Krankenhausgesellschaft MV. „Wenn sich die Short-Care-Klinik als Kleinstkrankenhaus aufgrund ihrer räumlichen und personellen Situation nicht in der Lage sieht, Patienten mit einer Corona-Infektion aufzunehmen, ist dies zu billigen“, sagt Uwe Borchmann, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft. Der Verein vertritt die Krankenhäuser des Landes.

Ausschluss von Ungeimpften im Interesse der Patienten

„Insoweit ist es auch im Interesse der Patienten, dass zu einem planbaren und nicht lebensnotwendigen Eingriff während der Omikron-Phase nur geimpfte Patienten aufgenommen werden“, so Borchmann weiter. Er sieht die Maßnahme als Schutz der Mitpatienten, des Personals und der Arbeitsfähigkeit der Klinik an. Es handele sich um die erste Einrichtung in MV, die seines Wissens so vorgeht.

Short-Care-Klinik Greifswald: Hier werden aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich Geimpfte operiert. Quelle: Katharina Degrassi

Schilling erklärt: „Stellen Sie sich doch mal vor, eine ungeimpfte Person teilt sich nach der OP ein Zimmer mit einer geimpften Person. Das ist wohl sehr schwierig für die geimpfte Person. Sie wird sich dann womöglich beschweren.“

Uniklinikum Greifswald behandelt unabhängig vom Impfstatus

Im nahegelegenen Universitätsklinikum Greifswald ist dies kein Thema. „Es ist unser Standard, bei Aufnahme eine Corona-PCR-Testung durchzuführen. Nur PCR-negative Patienten und Patientinnen werden gemeinsam in einem Zimmer versorgt“, sagt der Ärztliche Vorstand Professor Uwe Reuter. Er weist darauf hin: „Die Unimedizin Greifswald versorgt jeden Menschen, der eine medizinische Behandlung benötigt – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder Impfstatus.“ Es gehöre dabei zum Selbstverständnis, kranken Menschen zu helfen, ohne zu urteilen, ob diese ihre Erkrankung möglicherweise mit verursacht haben.

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Borchmann betont, dass ungeimpfte Patienten grundsätzlich keine Sorge haben müssen, dass ihnen eine Notfallleistung verwehrt werde. Eine ungeimpfte Person könne sich jederzeit an jedes Krankenhaus wenden, das am Notfallbetrieb teilnimmt. Diese Einrichtungen dürfen keinen Patienten ablehnen, so Borchmann. Das gilt nicht nur, wenn jemand mit akuten Schmerzen in die Notaufnahme kommt, sondern auch, wenn eine Operation beispielsweise nach einem Bandscheibenvorfall notwendig wird.

Nur planbare Eingriffe in der Greifswalder Short-Care-Klinik

Ein solcher Eingriff wäre auch in der Short-Care-Klinik möglich. Der Unterschied ist, dass niemand mit akuten Beschwerden in die Short-Care-Klinik kommt, sondern mit einer Überweisung, in der Regel vom Allgemeinmediziner.

Bei dieser Verfahrensweise gibt es lediglich einen kleinen Fallstrick, der einer Familie aus Stralsund zum Verhängnis geworden ist. Ein 15-jähriges Mädchen, das seit mehreren Monaten Schmerzen im Handgelenk hat, wurde von der Kinderchirurgie Stralsund an Doktor Alexander Zach in Greifswald überwiesen. Zach gilt als Koryphäe in seinem Fachgebiet, weswegen es durchaus üblich ist, dass Patienten aus der Region zu ihm anreisen. Seine Praxis für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie befindet sich in der Short-Care-Klinik.

Als das Mädchen mit seiner Mutter zur Behandlung nach Greifswald kam, stand schnell fest, dass eine Operation erforderlich ist. Doch erst ganz am Ende des Gesprächs wurde klar, dass die Schülerin nicht behandelt werden kann, weil sie nicht geimpft ist.

Info über 2G-Erfordernis normalerweise bereits am Telefon

Alexander Zach bestätigt den Vorfall aus dem Januar und bedauert sehr, dass die Familie nicht bereits beim ersten Telefonat darüber informiert wurde, dass eine Operation nur für geimpfte Personen möglich ist. „Das klären wir normalerweise als Erstes. Leider hat die Schwester das in dem konkreten Fall vergessen, was wir sehr bedauern“, sagt Alexander Zach. Es sei ihm wichtig, das Vorgehen transparent zu kommunizieren. Zach betont, dass die Entscheidung über die 2G-Regel im Operationssaal bei der Klinikleitung liegt.

Auf dem restlichen Medigreif-Gelände mit Berufsschule, Ostseegymnasium, Hort, Kita und Parkklinik gelten übrigens keine Einschränkungen für Ungeimpfte. Wer eine Reha-Maßnahme in der Parkklinik antritt, erhält zu Beginn einen PCR-Test.

Von Katharina Degrassi