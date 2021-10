2G oder 3G? Das sagen Greifswalds Gastronomen zur neuen Corona-Option

Greifswald

Es ist eines der umstrittensten Themen aktuell: Sollen nur noch geimpfte und genesene Gäste Zutritt ins Restaurant, in die Bar oder in den Club erhalten? Fest steht: Immer mehr Bundesländer setzen mittlerweile auf die sogenannte 2G-Regelung, die genesenen oder vollständig geimpften Menschen einen weitgehend normalen Alltag ermöglichen soll. Denn sobald Gastronomen auf diese Regelung setzen, entfallen im Gegenzug dazu Maßnahmen, wie beispielsweise die Maskenpflicht im Innenraum.

Hört man sich in Greifswalds Gastronomie-Szene um, wird schnell klar, dass die 2G-Regelung, die derzeit auf Freiwilligkeit beruht, für viele nicht in Betracht kommt. Peter Mosdorf, Betreiber der Brasserie Hermann, spricht sich dagegen aus. Obwohl die meisten seiner Gäste bereits geimpft seien, will er ungeimpften Gästen den Zutritt nicht verwehren. „Bei Gästen, die mit einem Test kommen, ist es per se aussagekräftiger, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht positiv sind.“

Corona-Testpflicht in vielen Bereichen

Seit vergangener Woche gilt in Vorpommern-Greifswald in vielen Bereichen – unter anderem für den Restaurant- oder Friseurbesuch – eine Testpflicht für ungeimpfte Menschen. In Greifswald nicht unüblich, akzeptiert Mosdorf neben den Ergebnissen aus dem Testzentrum und den Testbescheinigungen, die vom Arbeitgeber ausgefüllt werden können, auch selbst mitgebrachte Schnelltests seiner Gäste. „Aber sie müssen unter Aufsicht durchgeführt werden“, so Mosdorf.

Peter Mosdorf, Inhaber der Brasserie Hermann, will auch zukünftig ungeimpfte Gäste begrüßen, wenn diese einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können. Quelle: Christopher Gottschalk

Restaurant-Inhaberin: „Wir würden Gäste verlieren“

Gegen die 2G-Regelung spricht sich auch Thomas Schmidt, Inhaber des Restaurants „Poro“, aus. „Wenn wir es nicht zwingend müssen, werden wir es definitiv nicht machen. Wir wollen nicht der verlängerte Arm einer Landesbehörde sein. Wir sind ganz klar Gastgeber und keine Kontrolleure. Wir freuen uns über jeden Gast, der zu uns kommt.“ Auch bei ihm ist es möglich, den Schnelltest vor Ort durchzuführen.

Vermehrt Nachfragen zu einer möglichen 2G-Regelung habe es in der letzten Zeit im „Natürlich Büttners“ gegeben, berichtet Antje Büttner, die das Restaurant gemeinsam mit ihrer Frau betreibt. Das Lokal befindet sich direkt neben dem Pommerschen Landesmuseum. „Wir sind der spontane Teil nach dem Museumsbesuch. Wir haben von dort Gäste, die sich vorher testen haben lassen und danach zu uns kommen.“

Viele Gäste des Restaurants seien bereits vollständig geimpft. Doch auch die Büttners lehnen eine 2G-Regelung ab. „Wir würden Gäste verlieren. Für uns kommt es daher nicht infrage. Wir halten uns seit über einem Jahr an die Regeln und werden sie auch weiterhin einhalten. Zudem können wir auch die Abstände einhalten.“

Bar „Husch Eck“ setzt ab 11. Oktober auf 2G-Regelung

Ciro Gentile, Inhaber des „Ristorante La Piazza“ am Markt und des „Domingo“ im Domcenter, wird ebenfalls weiterhin auf die 3G-Regelung setzen, sagt er. „Ich musste auch schon Gäste wieder wegschicken, weil sie keinen Test dabeihatten. Daran halten wir uns auch.“

Etwas anders sieht es hingegen in Greifswalds Barszene aus. Im August kündigte Ernst Heil, Inhaber des „Husch Eck“ an, ab dem 11. Oktober nur noch genesene oder vollständig geimpfte Gäste in seiner Bar zu begrüßen. „Ich finde die 2G-Regelung nicht schlecht. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man Leute damit ausgrenzt. Aber wenn man dafür die Auflagen weglassen kann, wäre das ein Gewinn für die Gäste“, sagt Michael Hosang, Betreiber der Bar „Ravic“.

Barbetreiber: „Alles andere wäre ungerecht“

Ein Großteil der Gäste im „Ravic“ sei ebenfalls bereits doppelt geimpft. „Vereinzelt kommen noch Leute mit dem Test, aber das ist eher die Ausnahme“, fügt Hosang an, der mit vielen anderen Barbetreibern in der Hansestadt in Kontakt steht. „Der Grundtenor bei vielen ist, dass es egal ist, was noch kommt. Die Hauptsache ist, dass wir nicht noch mal schließen müssen.“ 

Etwas anders sieht es hingegen Christian Fitz, Inhaber des „Mitt’n drin“. „Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, dürfen nicht vom Leben ausgeschlossen werden. Wenn sie einen Test vorlegen, ist das völlig in Ordnung. Deshalb lasse ich auch weiterhin ungeimpfte Gäste in meinen Laden. Alles andere wäre ungerecht.“

