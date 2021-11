Greifswald

Wenn an diesem Sonnabend die Led-Zeppelin-Tribute-Band Lord Zeppelin im St. Spiritus auf die Bühne tritt, dürfen nur Geimpfte und Genese an der Veranstaltung teilnehmen. Das hat die Stadtverwaltung als Eigentümer und Betreiber der Kultureinrichtung festgelegt. „Innerhalb der Verwaltung wurde entschieden, dass für jede städtische Veranstaltung selbst geprüft werden kann, was sinnvoll ist“, sagt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung.

Als kürzlich eine Rolling-Stones-Coverband im St. Spiritus auftrat, war das ebenfalls eine 2G-Veranstaltung. „Die Mitarbeitenden von St. Spiritus haben die Besucher bei 2G zudem aufgefordert, vor dem Konzert zu Hause noch einen Selbsttest zu machen“, sagt Reimann weiter. Sie weist darauf hin, dass dieses Vorgehen der Corona-Landesverordnung entspricht. „Wir finden das zur Sicherheit aller aber auch sinnvoll“, so Reimann.

Kommt die Pflicht für Schnelltests trotz 2G?

Professor Lars Kaderali, Systembiologe der Unimedizin Greifswald, hat als Corona-Berater der Landesregierung in dieser Woche vorgeschlagen, angesichts steigender Inzidenzen in MV, verpflichtend einzuführen, dass in bestimmten Situationen nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen werden und diese zusätzlich noch einen Schnelltest vorweisen müssen. Ob das künftig auch für Konzerte wie das im St. Spiritus gelten könnte, ist derzeit völlig offen.

Vorteil der 2G-Variante ist laut Reimann, dass dann mehr Besucher ins St. Spiritus dürfen, die Abstände nicht eingehalten werden müssen und dadurch auch ein Steh- und Tanzkonzert möglich ist. „Einige Konzerte befinden sich ja immer noch wegen Corona in der Warteschleife, für die aber schon vor geraumer Zeit Karten verkauft wurden“, sagt Reimann weiter. Personen, die also bereits Karten gekauft haben, diese nun aber nicht nutzen können, weil sie nicht geimpft sind, können diese zurückgeben, führt Reimann aus.

Landkreis bleibt bei 3G

Landrat Michael Sack (CDU) kündigte an, der Landkreis werde sich bei seinen Veranstaltungen an die Vorgaben des Landes halten. Das heißt, dass derzeit alle Veranstaltungen in 3G ausgerichtet werden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anklam machte vor einigen Wochen als erste Stadt in den Region den Vorstoß und stellte zum 1. November bei kommunalen Veranstaltungen auf 2G um. Anklams Bürgermeister Michael Galander hatte als Grund für diese Entscheidung angegeben, dass die Organisation größerer Veranstaltungen mit der 3G-Regel – also Zugang für Genesene, Geimpfte und negativ Getestete – einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand darstelle.

Allerdings gelte für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies auch nachweisen, eine Ausnahmeregelung. Sie dürften an den 2G-Veranstaltungen teilnehmen.

Von Katharina Degrassi