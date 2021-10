Greifswald

Die Corona-Zahlen steigen wieder im Land. Mittlerweile sind alle Kreise in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Ampel der Landesregierung von Grün auf Gelb gesprungen, es gelten bald wieder schärfere Regeln. Gleichzeitig setzen immer mehr Restaurants, Bars und Clubs lieber auf 2G anstatt auf 3G. Doch was bedeutet das in welcher Ampelphase und worauf muss man achten?

Was bedeuten 2G und 3G aktuell?

2G und 3G sind keine neuen Begriffe. Sie beschreiben, wie ein Mensch gegen Corona geschützt ist oder nachweisen kann, dass er es nicht hat. Die drei Gs sind geimpft, genesen oder getestet. Setzt ein Unternehmer auf 2G, genügt ein Test nicht mehr. Dann müssen Gäste einen Impfpass oder den Nachweis der Genesung haben.

In Mecklenburg-Vorpommern gilt zudem die Corona-Ampel. Steht diese auf „Grün“, gilt seit Ende Juli keine Testpflicht in der Innengastronomie oder in Bars. Dafür jedoch in Clubs und Diskotheken. Geimpfte und Genesene sind von dieser Pflicht ausgenommen, es sei denn, dass das Sicherheitskonzept der jeweiligen Lokalität einen Test vorschreibt. Ein Beispiel wäre der Club Rosa in Greifswald. Hier ist in jedem Fall ein Schnelltest nötig, wenn man einen unbeschwerten Abend haben will.

OZ-Umfrage: Boykottieren Sie Gastro-Betriebe, in denen 2G statt 3G gilt?

Aktuell gilt in ganz Mecklenburg-Vorpommern jedoch die Corona-Stufe „gelb“. Für den Besuch eines Clubs oder einer Disco wird dementsprechend ein PCR-Test nötig. In der Innengastronomie reicht ein einfacher Schnelltest, der jedoch in vielen Fällen selbst gezahlt werden muss. So wird das Feierabendbier für Ungeimpfte oder Nicht-Genesene schnell ein teures Vergnügen.

Mehr Freiheiten für 2G-Modell

Seit Anfang Oktober werden Restaurants und Bars, die nur 2G anbieten, bevorteilt. In den Lokalitäten gilt keine Maskenpflicht mehr, und auch die Abstandsregeln müssen nicht mehr eingehalten werden – eine höhere Auslastung und mehr Gewinn sind die Konsequenz.

Für Stefanie und Tom Heinrich, die Chefs der beiden Restaurants Tischlerei und Goldmarie, waren das die ausschlaggebenden Gründe. Man habe eher kleine Läden, weswegen es wirtschaftlicher sei, diese voll auszulasten, erklärt sie. Beschwerden habe es nicht gegeben, seit man vergangene Woche auf 2G umgestellt habe.

Nur wenige Beschwerden in der Bar Ravic

Für Michael Hosang, Chef der Greifswalder Bar Ravic, hat vor allem ein anderes Argument überzeugt, nicht mehr auf den Schnelltest zu vertrauen: „Alles ist dadurch einfacher geworden. Wir müssen nicht mehr mit Zollstock und Trillerpfeife durch die Gegend laufen und Abstände oder das Tragen der Maske kontrollieren.“ Ein Stück mehr Normalität für ihn und das Team. Denn wer einmal beim Barkeeper nachgewiesen hat, dass Impfpass oder Genesenen-Nachweis vorliegen, darf sich frei ohne Maske bewegen. Seit etwas mehr als einer Woche gilt die Regelung. „Wir hatten einige wenige Beschwerden. Das war aber nicht nennenswert“, fasst Hosang die ersten Tage zusammen.

Das sagen die Greifswalder Gastronomen

Andere Bar-Betreiber wollen nicht umstellen und haben dafür vor allem gesundheitliche Gründe. Hannes Völsgen leitet die Domburg. Er bleibt bei dem 3G-Konzept. Getestete seien theoretisch die sichersten Kunden, merkt er an. Genesene und besonders Geimpfte könnten trotzdem infiziert sein. Er bleibt bei den Masken und Abstandsregeln.

Im Comix hat man gerade erst am Wochenende auf 2G umgestellt. „Kein Problem“, erklärt Andreas Kühl, der hinter der Bar das Sagen hat. „Natürlich mussten wir einige wegschicken“, fügt er an. Er bewertet die ersten Abende aber als Erfolg. Viele der Gäste hätten die Entscheidung als gut befunden.

Die Greifswalder Gastroszene bleibt bei dem Thema trotzdem gespalten: Das Steak-Restaurant „Jack and Richies“ in Eldena und das Poro etwa bleiben bei der 3G-Regelung. Poro-Inhaber Thomas Schmidt hält sich an die vorgegebenen Regeln und möchte niemanden ausschließen. Als unfair empfinde er die Stimmen, welche Restaurants und Bars die Schuld an den Tests und Kontrollen geben. „Im Internet liest man, dass wir nur der verlängerte Arm der Regierung seien, das stimmt natürlich nicht. Aber wenn ich nicht kontrolliere, muss ich zu machen“, so Schmidt. Das sei mit 20 Angestellten natürlich keine Option.

Von Philipp Schulz