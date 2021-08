Greifswald

Obwohl Hamburg es vormacht und der Klub „Rosa“ mit Initiative vorangeht, müssen Ungeimpfte in Greifswald kaum weitere Einschränkungen fürchten. Während die Inzidenzzahlen steigen und die Impfkampagne stockt, erklärte der Betreiber des Technoklubs in der Bahnhofstraße in der vergangenen Woche, ab Oktober nur noch Geimpfte und Genesene reinzulassen.

In Hamburg dürfen Veranstalter, Gastronomen und Barinhaber seit Sonnabend mehr Menschen zu sich lassen, wenn Ungeimpfte draußen bleiben, hat die dortige Stadtregierung festgelegt. Doch am Ryck herrscht weitestgehend Einhelligkeit: Die 2G-Regel lehnen die Veranstalter ab.

3G-Regeln reichen aus

Imke Freiberg halte die jetzige Regelung für ausreichend, sagt die Leiterin des Soziokulturellen Zentrums St. Spiritus. Sie verweist darauf, dass Kulturverbände in MV bei den Verhandlungen über die Landesverordnung mit am Tisch saßen. Das Stufenmodell in MV schreibt bereits jetzt verschärfte Regeln bei steigenden Inzidenzen vor – so gilt mindestens aber einer Inzidenz von über 50 Infektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche eine PCR-Testpflicht in Klubs für Ungeimpfte (siehe Infokasten).

Doch anders als in einem Klub finden im Spiritus, einer Einrichtung der Stadt Greifswald, viele Veranstaltungen derzeit draußen statt. „Hier kommt es eher vor, dass Gäste von sich aus ihren Impfpass zeigen, obwohl sie es nicht müssten“, sagt Freiberg. Sobald Veranstaltungen ab dem Herbst drinnen stattfinden und falls die Inzidenzzahlen weiter steigen, werde die Landesregierung sicher über Anpassungen nachdenken, schätzt sie ein.

Illegale Partys verhindern

Laut Freiberg soll lieber an das Impfen appelliert werden, statt den Druck über die 2G-Regel zu erhöhen. „Es ist besser, Veranstaltungen mit Regeln offiziell durchzuführen als dann abseits bei privaten Feiern mögliche Infektionen zu riskieren“, sagt sie. Wenn Regeln verschärft werden, müsse das nach einheitlichen Vorgaben erfolgen.

Ähnlich sieht das Philipp Groß, Inhaber des BT-Clubs: „Wir werden uns an die Landesverordnung halten.“ Dass Antigenschnelltests derzeit für Ungeimpfte für den Klubbesuch ausreichen, schreibe die Verordnung fest und diese Regel werde im BT-Club zur Anwendung kommen.

Straze: Einheitliche Regeln helfen

Im Kultur- und Initiativenhaus Straze laufe die Diskussion über Einlassverbote noch, sagt Vincent von der Öffentlichkeitsarbeit. In der Straze finden Lesungen, Konzerte und Theater statt.

„Sollten künftig Veranstaltungen möglich bleiben, bei denen getanzt werden darf, werden wir zusätzlich zur Impfung auch ein negatives Testergebnis verlangen“, sagt er. Darüber hinaus stehe eine einheitliche Regel für Testungen noch nicht fest. Genau die würde dem Einlasspersonal jedoch die Arbeit und die Kommunikation erleichtern.

Klub „Rosa“ erntet Kritik und Zuspruch

Murat Demirkaya hat es da bereits leichter: Wer am 11. Oktober keine Impfung oder eine Coronainfektion durchgestanden hat, darf nicht mehr ins „Rosa“. Seine Ankündigung habe ihm sowohl Zuspruch als auch bittere Kritik eingebracht. „Wir haben plötzlich viele negative Bewertungen bei Google, die sich nur darauf beziehen.“

2G-Regel in der Corona-Ampel Grün, Gelb, Orange, Rot: Diese Stufen der Corona-Ampel MV entscheiden über die Testpflicht in Bars, Klubs und anderen Innenbereichen. Berücksichtigt werden die Inzidenz der Coronafälle und der Krankenhauseinweisungen sowie die Auslastungen der Intensivstationen mit Covid-Patienten. Bei „Grün“ ist ein Test nur für Klubs, Discos, Volksfeste und Großveranstaltungen nötig. Stufe „Gelb“ schreibt einen PCR-Test für Clubbesuche und Tanzveranstaltungen vor, für Innenbereiche wird ein Antigen-Schnelltest nötig. Das gilt derzeit in der Hansestadt Rostock, Vorpommern-Greifswald steht bei „Grün“. Selbst bei Stufe „Rot“ (Inzidenz über 200) bleiben Veranstaltungen für Geimpfte und Genesene weiter erlaubt.

Vielmehr müsse das „Rosa“ und alle Veranstalter, die 2G durchsetzen, statt Kritik Vorteile bekommen: „Die Regierung sollte uns die hundertprozentige Auslastung erlauben. Das wäre ein Anreiz für andere nachzuziehen.“ Die PCR-Testpflicht für Klubbesuche wie in Rostock sei „2G durch die Hintertür“ und kein geeignetes Mittel.

Theater setzt auf geimpft, getestet, genesen

Das Theater Vorpommern mit Häusern in Stralsund, Greifswald und Putbus bleibe zur neuen Spielzeit, die Mitte September startet, bei 3G, sagt Pressesprecher Hans Heuer. „Die Gäste, die nicht zweimal geimpft oder genesen sind, sind bei uns eine kleine Minderheit. Mit einem aktuellen und offiziellen Test ist der Zugang wie andernorts auch bei uns möglich.“

Aus wirtschaftlicher Sicht schade er seiner Bar „Mitt´n drin“, wenn er Gäste ausschließt, sagt Inhaber Christian Fitz. Nach Umbauarbeiten öffne er im September wieder seine Türen, auch für Ungeimpfte.

Barbetreiber: „Werde Test nicht erzwingen“

Er sorge sich vor einer Spaltung der Gesellschaft: „Durch 2G werden Menschen gedrängt, sich impfen zu lassen. Dabei haben sie die Freiheit, es nicht zu tun und ihnen wird Freiheit genommen, wenn sie Klubs oder Bars nicht mehr betreten dürfen.“

Fitz könne sowohl Menschen verstehen, die sich sicherer fühlen, wenn nur Geimpfte und Genesene den Barabend verbringen als auch jene, für die ein Schnelltest ausreicht. Gut finde er, wenn Ungeimpfte sich freiwillig testen, selbst wenn es nicht vorgeschrieben ist, um eine Infektion auszuschließen. „Ich werde das aber nicht erzwingen.“

Von Christopher Gottschalk