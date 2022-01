Greifswald

Vorpommern-Greifswald könnte in Kürze (vielleicht schon Sonntag) wieder in die Coronawarnstufe Rot rutschen. Dann gilt erstmals, dass auch Sportler, die im Freien trainieren, geimpft, genesen und getestet sein müssen. Die 2G-plus-Regel war bislang nur für das Training in der Halle verpflichtend. Bisher gelten keinerlei Einschränkungen für den Sportplatz. Damit macht die neueCorona-Landesverordnung nun Schluss. Sie ist am 12. Januar in Kraft getreten ist.

2G plus als Gefahr für Spaß und Zusammenhalt im Team

Die neuen Regeln sehen die Trainer beim HFC Greifswald 92 e.V. mit Sorge, weil eine aufwändige Kontrollpflicht, Trainingszeit raubt. „Wir fordern, dass der Sportbetrieb auch bei Einstufung Rot im Außenbereich so einfach wie möglich gehalten wird“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Lexow. „Wir haben die Befürchtung, dass die Qualität des Trainings, der Spaß und der Zusammenhalt unter jedem fehlenden Spieler leidet und es zu einem Mitgliederschwund durch 2G plus im Außenbereich kommt“, so Lexow weiter.

Training startet erst Mitte Februar

Detlef Reiter, Präsident des FC Blau-Weiß, sieht den neuen Auflagen gelassen entgegen. „Bei uns im Männerbereich sind soweit alle geimpft“, sagt Reiter. Es gebe lediglich einige Neue, bei denen der Impfstatus noch nicht bekannt sei. Der Verein startet erst Mitte Februar wieder in den Trainingsbetrieb.

Bei den Ersten Herren des GFC sind alle geimpft

Eine hundertprozentige Impfquote kann die erste Herrenmannschaft des GFC vorweisen, wie der Vorstandsvorsitzende Heiko Jaap mitteilt. Die Mannschaft, die in der Oberliga spielt, trifft am Sonnabend zum ersten Testspiel auf den SV Pastow im Volksstadion. Das wird übrigens definitiv stattfinden. Denn die verschärften Regeln der Warnstufe Rot, die dann auch Wettkämpfe untersagen, treten im Kreis frühestens am Sonntag in Kraft. Sie gelten immer am übernächsten Tag in Kraft, wenn die Corona-Warnampel drei Tage am Stück auf Rot stand. Dies war am Mittwoch und Donnerstag der Fall.

Kinder und Jugendliche bleiben von Impfpflicht befreit

Heiko Jaap ist froh, dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin von der 2G plus-Regel ausgenommen sind. Die Landesregierung stellt den Nachwuchs bis zum 30. April mit Genesenen und Getesteten gleich. Zusätzliche Tests müssen nicht vorgenommen werden, weil die Sportler in der Schule getestet werden.

Über die Ausnahmeregelung für Schüler ist auch Thomas Plank, Geschäftsführer des Kreissportbundes Vorpommern-Greifswald, erleichtert. Über den Landessportbund macht sich Plank bereits dafür stark, dass die Regelung verlängert wird. „Man muss zufrieden sein, dass der Trainingsbetrieb laufen darf“, schätzt Plank ein.

Wettkämpfe bei Warnstufe Rot untersagt

Bei Warnstufe Rot gelten neben 2G plus im Außenbereich weitere Einschränkungen. Draußen dürfen dann nur noch 25 Personen trainieren, drinnen 15. Es muss sich um feste Gruppen handeln. Sportveranstaltungen, Wettkämpfe und Spiele sind untersagt. Geboosterte Sportler bleiben von der Testpflicht ausgenommen.

Von kat