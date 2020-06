Kräpelin

16 Bienenvölker sind bei dem Brand am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in Kräpelin getötet worden. Als die Feuerwehr in dem kleinen Ort zwischen Wusterhusen und Brünzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald ankam, brannten zwei Bienenwagen lichterloh.

Zudem griff das Feuer auf eine angrenzende Tischlerwerkstatt und ein Honiglager über. Neben den Bienen fielen den Flammen auch rund 300 Kilogramm Honig aus dem Lager zum Opfer. Ein 82-jährige Imker und Besitzer der Bienenwagen erlitt bei dem Versuch, den Brand zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung.

Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Die Löscharbeiten, an denen 30 Kameraden der Feuerwehren Kemnitz, Wusterhusen, Freest, Lodmannshagen und Lubmin beteiligt waren, dauerten bis 19.15 Uhr. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

