30 Jahre Behindertenforum in Greifswald

Eigentlich sagt man ja: „Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“. In diesem Jahr wirft ein anderes Ereignis seinen Schatten und zwingt uns zum Nachdenken. Plötzlich wird der Wert von menschlicher Gemeinschaft wieder bedeutsam. Darum möchte ich an ein Ereignis erinnern, das vor dreißig Jahren Menschen vereinte, denen es das Leben nicht so leicht machte, aber die selbstbestimmt und in Würde leben wollten, ohne Mitleid und in der Bereitschaft, ihren Beitrag zu dieser, unserer menschlichen Gemeinschaft, zu leisten. Die Lebenshilfe, deren Ortsverein ich damals vertrat, hat dazu eine gute Aufforderung: Haben Sie kein Mitleid, schenken Sie Aufmerksamkeit. Wie gut diese Aussage gerade in die gegenwärtige Situation passt, ist erstaunlich!

Erste Treffen in Privatwohnungen und im Heizungsraum

Auf Anregung von Herrn Dr. Trinkus, dem damaligen Vertreter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes fanden sich 1990 vier Vereine zusammen, die in den Zeiten des Umbruchs dafür sorgen wollten, dass Menschen, die schon am Morgen überlegen müssen, wie sie ihren Tag gestalten, einfach nicht vergessen werden. Hier im Osten Deutschlands gab es keine gewachsenen Strukturen. Die Lebenshilfe war zum Beispiel der eingetragene Verein Nr. 1 im Greifswalder Vereinsregister. Die Gründungsmitglieder trafen sich in Privatwohnungen, später im ehemaligen Heizungsraum des Hufelandhauses (heute Cursanaresidenzen). Für die Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen, die sich ins gesellschaftliche Leben einbringen wollten, um auch ihre Lebensprobleme beachtet zu wissen, sollte ein Anlaufpunkt geschaffen werden. Er sollte Möglichkeiten zu Treffen bieten, Hilfe sein in der Auseinandersetzung mit Behörden und zu einem barrierefreien Leben in Stadt und Landkreis beitragen. Alle Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen agieren weiterhin selbstständig, aber tragen gemeinsam vor, was verbessert werden muss.

Aus Bauarbeiterküche wurde Haus der Begegnung

Zu Beginn nur vier Vereine, sind es heute 25 Mitglieder, die dem Forum angehören. Der Umbau einer ehemaligen Bauarbeiterküche schuf das Haus der Begegnung. Hier treffen sich inzwischen nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern auch Freizeitgruppen, die sich durch die Barrierefreiheit des Hauses allen Menschen öffnen können. Senioren kommen zu Tanz und Geselligkeit zusammen. Es gibt Beratungen zu verschiedensten sozialen Fragen von Betroffenen für Betroffene. Der Seniorenbeirat ist mit einer Geschäftsstelle vertreten und der Behindertenbeauftragte der Stadt hat hier sein Büro.

AG kümmert sich um Barrierefreiheit

Zwischen dem Behindertenforum als Vertreter der Menschen mit Beeinträchtigungen und der Stadt Greifswald wurde ein Abkommen geschlossen. Die Stadt erklärte ihren Beitritt zur Konferenz von Barcelona und verpflichtete sich damit zur barrierefreien Umgestaltung. Darum hat Greifswald einen Behindertenbeauftragten. In dieser Funktion arbeitete auch einmal die Beauftragte der Stadt, Frau Gömer. In Zusammenarbeit mit Herrn Uhlig, dem damaligen Vorsitzenden des Forums wuchs die AG Barrierefreiheit. Das ist ein Zusammenschluss von Parteien, interessierten Bürgern, Menschen mit Beeinträchtigungen, Senioren und Vertretern der Ortsteile. Hier werden Probleme der Barrierefreiheit beraten und umgesetzt.

Der 5. Mai ist der europaweite Tag für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen. Aus diesem Anlass fanden im Haus der Begegnung immer Veranstaltungen statt. Es hätte am 16. Mai das 28. inklusive Kinderfest gegeben. Forumsmitglieder hätten die Schulen besucht, Klassen wären ins Haus gekommen und hätten sich in Projekten informiert – wie in jedem Jahr zur Aktionswoche im Mai.

Veranstaltungen vorerst ausgesetzt

Doch dieses Jahr wird überschattet von der Corona-Krise. Viele dere Maßnahmen dienen dem Schutz von Menschen mit Problemen. Die Lebenshilfe und die AG Kinderfest beschlossen daher schon Anfang März das Aussetzen der Veranstaltungen. Besonders bedeutsam erscheint in diesem Zusammenhang eine Bemerkung aus bundespolitischer Vertretung, dass wir vielleicht in Zukunft daraus mehr Gemeinsamkeit machen sollten, um diese Gruppen nicht zu sehr auszusondern. Dafür werden sich weiter viele Menschen des Forums einsetzen. Kontakte der Lebenshilfe oder anderer Vereine sind auch jetzt im Internet zu finden. Wer ein Problem hat, sollte die Medien nutzen. Niemand ist allein!

Und wir werden uns hoffentlich zum Kinderfest sehen. Das wird wie immer für alle Menschen sein, organisiert von den Mitgliedern des Forums.

Von Christiane Baller