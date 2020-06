30 Jahre Bürgerschaft Greifswald: Urgesteine blicken zurück

Greifswald

Ohne Unterbrechung sitzen Egbert Liskow, Thomas Meyer, Jörn Kasbohm und Birgit Socher seit dem Start der Greifswalder Bürgerschaft im Stadtparlament. Dieser Tage jährte sich die konstituierende Sitzung zum 30. Mal. Von Meilensteinen für die Stadtentwicklung, Marathonsitzungen und Idealismus berichten die Urgesteine der Lokalpolitik im Rückblick.

Die erste Sitzung der Bürgerschaft mit der Wahl des Oberbürgermeisters und der fünf Senatoren fand an einem symbolischen Ort statt: „Dass die Aula der altehrwürdigen Ernst-Moritz-Arndt-Universität das Ambiente für diese erste Sitzung bot, war ein echtes Symbol für die Verbindung von Stadt und Universität“, sagt Thomas Meyer, der heute für die Fraktion Bürgerliste/ FDP/Kompetenz für Vorpommern in der Bürgerschaft sitzt.

Thomas Meyer (heute Bürgerliste Greifswald) war der erste Präsident der Greifswalder Bürgerschaft im Jahr 1990. Quelle: Thomas Meyer

Aufbruchstimmung in der Bürgerschaft

1990 wurde Meyer als Vertreter des „Neuen Forums“ prompt erster Bürgerschaftspräsident und hatte das Amt 14 Jahre inne. Aus den Reihen der damals noch 60 Bürgerschaftsmitglieder wurde der erste Oberbürgermeister der Stadt, Reinhard Glöckner ( CDU), mit überwältigender Mehrheit gewählt.

„Es gab eine Aufbruchstimmung in der Anfangsphase“, so Meyer weiter. Er berichtet von einem Zusammenhalt, zum Wohle Greifswalds Politik zu machen. „Diese ersten Mammutsitzungen, die durchaus von 14 Uhr bis 3 Uhr nachts gingen, waren sehr spannend.“ Geändert habe sich die geschlossene Zusammenarbeit merklich mit der Kommunalwahl 1994, als parteipolitische Ideologien die Oberhand gewonnen hätten.

Oberbürgermeister Reinhard Glöckner (CDU) nimmt Gratulationen auf der konstituierenden Sitzung der Greifswalder Bürgerschaft entgegen. Quelle: privat

Meilensteine in 30 Jahren Bürgerschaft

Mit Wohlwollen blickt CDU-Politiker Egbert Liskow auf die vergangenen 30 Jahre Bürgerschaft zurück. Euphorisch sei die Anfangsstimmung gewesen: „Wir freuten uns, jetzt selbst mitzubestimmen.“ Nachdem Experten aus der Partnerstadt Osnabrück bei der Ausarbeitung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung geholfen hatten, galt es, die Weichen für die Entwicklung der Hansestadt zu stellen.

Jörn Kasbohm (Die Linke) ist heute Vorsitzender der Fraktion Linke/Tierschutzpartei in der Greifswalder Bürgerschaft. Quelle: Die Linke

Es folgten ein Grundstückstausch zwischen der Stadt und Universität für das Gelände, auf dem heute das Uniklinikum steht, oder der Beschluss zum Bau des Biotechnikums, erinnert Egbert Liskow. „Wir mussten diese Investitionen zu diesem Zeitpunkt unbedingt machen. Man braucht solche Visionen und muss sie dann auch gegen Widerstände durchsetzen.“

Die Suche nach Identifikationssymbolen durch OB Glöckner in der Umbruchzeit ist Jörn Kasbohm (heute Fraktionsvorsitzender Linke/Tierschutzpartei, damals PDS) gut in Erinnerung. „Daher war einer der ersten Beschlüsse auch, dass Kfz-Nummernschild von GW auf HGW zu ändern.“

Egbert Liskow (CDU) sitzt bereits seit 30 Jahren in der Greifswalder Bürgerschaft. Quelle: CDU

Soziale Hilfe für viele Haushalte in Greifswald

Kontrovers auch die Diskussion um die Tiefgarage am Pommerschen Landesmuseum – ein Bürgerentscheid sollte den Bau 2002 verhindern, doch zu wenige Menschen gaben ihre Stimme ab. Letztendlich hätten selbst politische Gegner im Nachhinein anerkannt, dass die Tiefgarage nötig sei, so Egbert Liskow.

Unter den vielen Entscheidungen der letzten drei Jahrzehnte hebt Kasbohm zudem den Kultur- und Sozialpass (KuS) als bedeutungsvoll hervor, der armen Haushalten Preisnachlässe für städtische Einrichtungen und Veranstaltungen ermöglicht. Das sei einer der ersten Anträge gewesen, den die damalige PDS fraktionsübergreifend aufgestellt, breit diskutiert und in dieser Form beschlossen hat. „Noch immer ist dieser Pass für rund zehn Prozent der Greifswalder eine konkrete alltägliche Hilfe“.

Das war die erste Greifswalder Bürgerschaft Die erste Greifswalder Bürgerschaft zählte 60 Mitglieder – erst mit der Annahme der Kommunalverfassung 1994 sank die Zahl auf 43. Zur Kommunalwahl 1990 traten insgesamt 15 Parteien, Listen und Wählervereinigungen an. Die CDU errang die Mehrheit mit 22 Sitzen. 13 Sitze bekam die PDS, 11 die SPD. Die weitere Sitzverteilung: Neues Forum 5; Bund Freier Demokraten (heute FDP) 2, Deutsche Soziale Union 2, Grüne 1, Demokratische Bauernpartei Deutschlands 1, Demokratischer Frauenbund Deutschlands 1, Unabhängiger Frauenverband 1, Volkssolidarität 1. Leer gingen die Europapartei, der Kulturbund der DDR, der Tierschutzverein Vorpommern und Einzelbewerber Frank Lübke aus.

Privatisierungen machten der PDS zu schaffen

Froh sind alle von der OZ Interviewten über den Nichtverkauf von Teilen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG an den privaten Investor KWG im Jahr 2008. „Es ist gar nicht vorstellbar, was aus dem Greifswalder Mietwohnungsmarkt geworden wäre, wenn die WVG damals verkauft worden wäre“, so Jörn Kasbohm.

Dass entgegen von Expertenmeinungen auch kommunale Kitas Anfang der 1990er-Jahre in öffentlicher Hand blieben, erfreue sie noch heute, sagt Birgit Socher (Linke, damals PDS). „Dieser Privatisierungswahn hat uns zu schaffen gemacht.“ Dabei sei die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen der Bürgerschaft in der Anfangsphase zäh gewesen. „Die PDS war der Prellbock für alles, was in der DDR schiefgegangen ist und das wurde uns regelmäßig aufs Butterbrot geschmiert.“

Erste Sitzung der Greifswalder Bürgerschaft im Jahr 1990 Quelle: privat

Feier des 30. Jubiläums wohl im Herbst

Zu verstärkter Zusammenarbeit sei es erst gekommen, als die Bürgerschaft vielfältiger wurde, weil es nötig geworden sei, über Parteigrenzen hinweg miteinander zu reden. Damals sei zudem der Großteil der Vorlagen aus der Verwaltung gekommen, erst später hätten die Fraktionen ihr Selbstvertrauen entwickelt und vermehrt eigene Anträge eingebracht.

Birgit Socher (Linke) gehörte zum ersten Präsidium der Greifswalder Bürgerschaft. Quelle: Die Linke

Wann und wie es zu einer offiziellen Würdigung des 30-jährigen Jubiläums kommt, ist noch offen. Eine Idee sei das Aufhängen einer Gedenkplakette im Rathaus, so Socher. Thomas Meyer geht davon aus, dass wegen der Coronakrise erst der Herbst ein realistischer Termin sein könnte.

Von Christopher Gottschalk