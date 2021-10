Greifswald

Die Hansestadt hat von der Städtebauförderung bereits vielfach profitiert. Das zeigt sich fast überall in Greifswald. Vieles wurde saniert oder neu gebaut. In diesem Jahr feiert das Förderprogramm mit verschiedenen Aktionen 30-jähriges Jubiläum. Die Hauptveranstaltung wird am Donnerstag in Neubrandenburg ausgerichtet. Doch auch in der Hansestadt wird groß gefeiert.

Startschuss ist um 18 Uhr auf dem Greifswalder Marktplatz. Dort wird es per Livestream ein paar Grußworte von Silvio Witt, Oberbürgermeister von Neubrandenburg, und Minister Christian Pegel aus der Vier-Tore-Stadt geben. Gegen 18.20 Uhr werden in ganz MV die Projekte illuminiert, die von der Städtebauförderung profitiert haben. Auch rund um den Marktplatz der Hansestadt werden Gebäude angestrahlt. Um 18.30 Uhr wird Bausenatorin Jeannette von Busse eine Rede halten.

Private Immobilien profitierten ebenfalls vom Förderprogramm

Danach werden Kurzfilme über das Förderprogramm sowie über das neue Greifswalder Stadtarchiv und die Alte Apotheke gezeigt. Um kurz vor 19 Uhr werden nochmals ausgewählte Beispiele erfolgreicher Städtebauförderungen präsentiert. In der Hansestadt zählen die neu gebaute Kita „Tausend Farben“, die regionale Schule Ernst-Moritz-Arndt und der Kreisverkehr in der Lomonossowallee zu den jüngsten Städtebauförderungen. Auch private Immobilien in den Stadtteilen Innenstadt, Fleischervorstadt und Wieck konnten mithilfe der Städtebaufördermittel umfangreich saniert und modernisiert werden.

„Das sind nur einige wenige Beispiele, die bereits deutlich zeigen, wie vielfältig Städtebauförderung das Leben in Greifswald in den vergangenen Jahren bereichert hat. Auch zukünftige Bauvorhaben wie beispielsweise die Sanierung des Theaters, der Neubau der Schule am Ellernholzteich und der Sporthallen 2 und 3 werden maßgeblich durch Städtebaufördermittel ermöglicht“, sagt Baudezernentin Jeannette von Busse.

100 Millionen Euro allein in den vergangenen zehn Jahren

1991 wurde Greifswald in die Liste der Städte aufgenommen, die Mittel aus dem Bundesprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz in den neuen Bundesländern erhalten. Seit 1992 ist im Haushalt der Stadt ein eigener Etat zur Förderung von Vorhaben im Bereich Denkmalschutz und -pflege eingestellt. Insgesamt flossen rund 241,6 Millionen Euro Städtebaufördermittel in die Stadt Greifswald. Allein in den vergangenen zehn Jahren waren es circa 100 Millionen Euro. Schwerpunkte des Stadtumbaus waren die Innenstadt, die Fleischervorstadt, Schönwalde I und II, das Ostseeviertel Parkseite sowie Wieck.

