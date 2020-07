300 Menschen aus MV erzählen: So erging es mir seit der Wende

Greifswald

Der Herbst 1989 stellte für Millionen Deutsche das gewohnte Leben auf den Kopf. Viele Menschen wurden arbeitslos, packten neue Chancen beim Schopfe und verwirklichten sich – oder aber verzagten, zogen sich von der Gesellschaft zurück.

Gut 30 Jahre sind seither vergangen. 30 Jahre, in denen sich auch die Demokratie verändert hat. „Viele Bürger fühlen sich heute nicht mehr von den Parteien vertreten“, weiß der Greifswalder Medienpädagoge Roland Rosenstock, zugleich Vorstandsvorsitzender des Vereins Medienzentrum Greifswald. Die Idee der Staatskanzlei, den Leuten in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Demokratieprojekt eine Stimme zu geben, stieß deshalb bei ihm im Herbst vorigen Jahres sofort auf offene Ohren.

Das Medienzentrum erarbeitete daraufhin ein Konzept mit dem Titel #menschMV, finanziell unterstützt von der Filmförderung des Landes. „Unser Ziel ist es, Menschen aller Alters- und Berufsgruppen und aus allen Regionen in MV zu Wort kommen zu lassen“, sagt der Professor. 300, um genau zu sein – eine symbolische Zahl für die 30 Jahre.

Welche Probleme gibt es im Land?

Klima, Flüchtlinge, Rechtspopulismus, Nachhaltigkeit, Arbeitssuche, Antisemitismus … Die Themen der kurzen Videoclips sind so bunt wie das Leben. Welche Auswirkungen haben diese Themen auf den Alltag der Menschen? Wie lauten ihre Erwartungen für die Zukunft? Welche Schwierigkeiten, aber auch welche Problemlösungen sehen sie in unserem Land? Gestalten die Menschen ihr Lebensumfeld aktiv und was treibt sie an? Wie kamen oder wie kommen sie mit Veränderungen zurecht?

„Wir recherchieren zunächst viel online, gucken nach interessanten Menschen oder nach spannenden Berufsbildern“, erzählt Projektverantwortlicher Lucas Treise über den Beginn einer jeden Geschichte. Nach der Kontaktaufnahme geht’s raus zum Dreh. „Ein bis anderthalb Stunden pro Videoclip, der am Ende immer gleich lang ist, nämlich 90 Sekunden“, sagt der 39-jährige Filmemacher.

Die ersten Clips gingen im Januar online – auf der Website der Staatskanzlei und über soziale Medien. „Anfangs lief die Suche nach Menschen sehr zögerlich, das Projekt hatte noch keine breite Öffentlichkeit“, blickt Videojournalistin Stefanie Ehlers zurück. „Doch je mehr Videos online gingen, desto offener waren die Menschen und bereitwilliger, ihre Geschichten zu erzählen, zum Teil sehr intime“, berichtet sie.

Was bedeutet Heimat?

Die größte Herausforderung sei, so die 31-Jährige, sich einen Protagonisten zu nehmen und bei ihm die Geschichte zu suchen – nicht etwa umgekehrt. „Infrage kommt grundsätzlich jeder und jede. Dann ist es unsere Kernaufgabe zu schauen: Welche Geschichte hast du, welche Perspektive nimmst du ein und bist du auch bereit, die vor der Kamera zu erzählen?“, sagt Ehlers. F

ür den 53-jährigen Theologieprofessor Roland Rosenstock ist die Dramaturgie der Lebensläufe total spannend. Warum verließ jemand Mecklenburg-Vorpommern und warum kam er oder sie wieder? Was bedeutet für sie oder ihn Heimat? Dabei sei es der Anspruch des Teams, ein möglichst breites Spektrum abzubilden: Fischer, Bauer, Lehrerin, Sänger, Reinigungskraft, Lebenskünstler…

Jedoch: „Manchmal erzählen die Menschen über ihre Arbeit, manchmal auch nicht“, sagt Lucas Treise. Bereits fertige Videoclips zeigen, wie wichtig den Menschen im Land ebenso ihr Ehrenamt ist – oder ihr Hobby, die Familie, Freunde.

Perspektive der Kinder ist auch gefragt

Mal schauen, was da noch kommt. Zurzeit seien über 60 Videos fertig und online abrufbar. Doch die Suche nach Gesichtern geht weiter. „Wir sind zum Beispiel auch mit der Justiz im Dialog, um einen Inhaftierten zu interviewen“, sagt Treise. Ebenso stünden Langzeitarbeitslose im Fokus. Sie zu bewegen, sich öffentlich zu äußern, sei jedoch extrem schwierig, verrät Stefanie Ehlers: „Das Thema ist sehr schambehaftet.“

Roland Rosenstock hofft, dass sein Team auch noch die Jüngsten unseres Landes vors Objektiv bekommt. Bislang reicht die Altersspanne von 17 bis 78. „Da wir aber allen Generationen eine Stimme geben wollen, sind wir natürlich auch an der Kinderperspektive interessiert“, sagt er. Die Herausforderung sei hier aber nicht nur, „Kinder zu finden, die etwas zu sagen haben, sondern auch noch Eltern, die das wollen.“

