Anklam

Am Montagabend fingen etwa mehrere Hundert Strohballen vor dem Gelände einer Zuckerfabrik in Anklam Feuer. Eine Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen, so die Polizei.

Der Brand wurde gegen 19.45 gemeldet. An einer Zufahrtsstraße zur Zuckerfabrik brannten dort gelagerte Strohballen – insgesamt etwa 300 Stück, teilte Betriebsfeuerwehr-Einsatzleiter Schöttler vor Ort mit.

Zur Galerie Vor der Zuckerfabrik kam es am Montagabend zum Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

43 Feuerwehrleute von der Betriebsfeuerwehr der Zuckerfabrik und der Freiwilligen Feuerwehr Anklam löschten den Brand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Galerie Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Bränden, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und passen Sie auf sich auf.

Von RND/sal