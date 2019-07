Greifswald

Am Wochenende ist es wieder soweit: Freunde des gepflegten Jazz treffen sich am Freitag und Sonnabend bei der 39. Auflage der Eldenaer Jazz Evenings und lauschen internationalen Musikern und deutschen Newcomern.

Den Auftakt am Freitag gibt die Band „ Max Andrzejewski`s Hütte & guests play the music of Robert Wyatt“. Eines ist schon jetzt sicher: Mit Humor und musikalischer Leidenschaft wird die Band die Hits des englischen Sängers und Schlagzeugers Wyatt neu interpretieren. Danach folgt das international bekannte David Helbock Trio und das Berliner Andromeda Mega Express Orchestra.

Die Jazz Evenings bleiben sich treu. Nur eines wird in diesem Jahr anders sein. Der Veranstaltungsort muss aufgrund einer Sturmwarnung verlegt werden. So wird die Bühne in diesem Jahr nicht wie gewohnt zwischen den Mauern der Klosterruine aufgebaut, sondern einige Meter weiter in der Klosterscheune.

Da die Zuschauerzahl in der Klosterscheune begrenzt ist, wird es an der Abendkasse nur noch wenige Restkarten geben. Karten im Vorverkauf gibt es an der Greifswald-Information oder online bei MV-Ticket. Ticketpreise Vorverkauf: Festivalpass 41 statt 45 Euro / Tagespass 25 statt 30 Euro / ermäßigt: 20 Euro statt 22 Euro, Einlass an der Klosterscheune: 18:45 Uhr / Beginn 19:30 Uhr / weitere Infos auf: www.greifswald.de

Auch in Stolpe an der Peene gibt es das gesamte Wochenende über viel zu erleben. Beim Naturpark- und Hafenfest wird es auch sportlich und historisch. Los geht’s ab Freitag um 16 Uhr. Zu den Höhepunkten des Festes zählt am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr die Fahrraddemo von Anklam nach Stolpe. Um 12 Uhr beginnt das Volleyballturnier. Ab 20 Uhr gibt es auf der Festwiese Livemusik der Continets, um 23 Uhr lockt ein großes Höhenfeuerwerk an der Peene. Mehr auf: www.doerphus-stolpe.de

Ebenfalls am Freitag: das beliebte „Kino auf Segeln“ bei der Museumswerft. Ab 21.30 Uhr wird die Musical-Komödie „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ zu sehen sein. Es war ein Welterfolg, die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Nun soll das Stück verfilmt werden. Doch der Autor selbst, gespielt von Lars Eidinger, will nicht nach den Regeln der Filmindustrie spielen. Er will eine neue Art von Film machen, doch der Produktionsfirma geht es nur um den finanziellen Erfolg. Eintritt: 5/4 Euro (erm.), bei schlechtem Wetter im Heineschuppen

Am Sonnabend lädt die WGG von 11 bis 15 Uhr zum Mitgliederfest ein, das traditionell vom Greifswalder Blasorchester eröffnet wird. Der Stargast des Tages: die Sängerin Ella Endlich, bekannt aus der Jury von „ Deutschland sucht den Superstar“. Eintritt frei, Ort: Geschwister-Scholl-Str. 1

Im Schloss Griebenow liest um 17 Uhr eine der bekanntesten Schauspielerinnen Ostdeutschlands, Annekathrin Bürger, aus ihrer Autobiografie. Dann berichtet sie aus der Zeit ihrer Entdeckung, der Arbeit als Schauspielerin auf Bühnen sowie bei Film und Fernsehen. Vor und nach der Lesung steht sie für Fragen und Autogramme zur Verfügung.

Das Lied ist ausgesucht, die Aufregung kurz vor dem Auftritt steigt, die Hände beginnen zu schwitzen, die Show beginnt: Ja, für einen Auftritt beim Karaoke braucht es schon einiges an Mut (... oder Bier). Am Freitag gibt es eine besondere Karaoke-Variante im Klex. Ab 20 Uhr können Hobby-Sänger aus über 50 Titeln auswählen. Begleitet werden sie von der Band „Karach-O-ke“ aus Neubrandenburg. Einlass: 20 Uhr / Beginn: 21 Uhr / Eintritt: 4 Euro

Eine Premiere gibt es am Sonntag beim selbstentwickelten Stück des Tanz-Theater-Clubs vom Theater Vorpommern. Bei „Fast im Jenseits“ geht es um die Frage, wie ein Leben nach dem Tod aussehen könnte. Inspiriert von dem gleichnamigen Werk des Neurowissenschaftlers D. Eagleman spekulieren neun Tänzer und Tänzerinnen zwischen 20-50 Jahren über den Tod und stoßen dabei auf Antworten für das Leben, die ohne Sinn für Humor und das Absurde nicht auskommen. Los geht’s um 18 Uhr, Hinterbühne.

Christin Lachmann