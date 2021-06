4. Sonderimpftag in Wolgast: 700 Menschen sind angemeldet

Wolgast

Große Premiere am Freitag, den 4. Juni, in Wolgast. Zum vierten Sonderimpftag in der Stadt werden erstmals auch 300 Bürger mit dem amerikanischen Impfstoff Johnson&Johnson immunisiert. Aber auch 400 Dosen Biontech werden wieder verimpft durch niedergelassene Ärzte und das Impfzentrum des Landkreises. Insgesamt haben sich damit 700 Personen für den Sonderimpftag im Sportforum angemeldet. Tags darauf wird Johnson&Johnson auch in der Gemeinde Sauzin verimpft .

In Wolgast konnten damit bisher an die 3000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. „Und wir werden weitermachen, denn das Interesse am Impfen ist ungebrochen“, erklärt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler. Bereits in einer Woche, am 11. Juni, soll wieder im Sportforum geimpft werden, dann erneut Biontech in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum des Landkreises. Außerdem beginnen dann auch die Zweitimpfungen.

Wer Interesse an einer Impfung gegen das Coronavirus mit Biontech hat, kann sich daher gern vormerken lassen: Entweder telefonisch unter der Rufnummer der Stadtinfo 03836 / 600118 oder per E-Mail an stadtinfo@wolgast.de mit Angabe einer Telefonnummer für den Rückruf.

Von Cornelia Meerkatz