Weitenhagen

In Greifswald und seinem Umland suchen Hansestädter nach Bauplätzen für Eigenheime. Die Gemeinde Weitenhagen ist nach der Wende bereits durch Zuzug aus der Universitätsstadt stark gewachsen. Nach der Eingemeindung Diedrichshagen leben hier mittlerweile über 2.000 Menschen.

Weitenhagen will weiter wachsen und neue Grundstücke für Greifswalder ausweisen. Auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag wurde die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans 10 „Östlich des Rodelbergs“ beschlossen. Hier können künftig bis zu 45 Eigenheime entstehen. Wie es in der Begründung heißt, ist das Gebiet am Bedarf Greifswalds orientiert und mit der Hansestadt vorabgestimmt.

Bebauungsplangebiet ist knapp vier Hektar groß

Das Gelände liegt an der Straße Am Mühlenberg und wird durch diesen Verkehrsweg und im Osten und Süden bereits vorhandene Gebäude begrenzt. Der Rodelberg ist eine frühere Hausmülldeponie, die für den Wintersport genutzt wird.

Insgesamt geht es um etwa 3,8 Hektar. Erst im August 2020 war der Aufstellungsbeschluss erfolgt. Damit könnte der im Auftrag der VPP – Hochbau & Erschließung GmbH & Co. KG in Greifswald erstellte B-Plan noch in diesem Jahr Rechtskraft erlangen. Alle Straßen sollen verkehrsberuhigt sein, ferner ist die Pflanzung von 94 Bäumen vorgesehen. Laut Planentwurf werden nur ein Vollgeschoss und nur Einzelhäuser erlaubt sein.

Wie es in den Unterlagen heißt, gehören die Grundstücke der Erschließungsfirma und Privatleuten.

Von Eckhard Oberdörfer