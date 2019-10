Demo in Greifswald für mehr Geld für Bildung

Greifswald

Gewerkschafter, Lehrer, Eltern, Schüler, Hochschullehrer, Studenten und „ganz normale“ Bürger zogen am Sonnabend vom Museumshafen Nord über den Hansering zum Fischmarkt. Sie forderten mehr Geld für die Bildung. Nach Polizeiangaben waren es 450, laut Veranstalter 6oo Personen.

„Es ist die größte Demo im Land“, jubelte Erik von Malottki, Referent bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Am gleichen Tag wurde in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg demonstriert. Es war auf jeden Fall die lauteste Demo, so von Malottki. Rund zwei Stunden wurde mit Trillerpfeifen Lärm gemacht. Gleich zu Beginn illustrierte GEW-Ehrenpräsident Werner Kipp die Kritik mit einem Sprung in den Ryck: „Die Bildung geht Baden“.

Schülervertreter: Lehrer sind nicht ausreichend für die Digitalisierung geschult

Erik von Malottki gab Werner Kipp das Zeichen für den Sprung Quelle: eob

Häufig umfasse der Vertretungsplan drei Seiten kritisierten Clara Michel Placido und Niklas Wagner für den Kinder- und Jugendbeirat der Hansestadt. Die Hardware für die Digitalisierung sei unzureichend und Lehrer häufig nicht genug für den Umgang damit geschult. „Die Leidtragenden der ganzen Misere sind wir“, fasste Placido zusammen.

„Die Bildung darf nicht länger als Sparschwein missbraucht werden“, forderte die GEW-Kreisvorsitzende Sabine Jepp, die gemeinsam mit Unimitarbeiter Milos Rodatos die Veranstaltung auf dem Fischmarkt moderierte.

. Der Kreiselternrat habe mit zur Demonstration aufgerufen, weil die Zustände unerträglich geworden sagte der Vorsitzende Riedel. „Es kann nicht sein, dass man in einem Greifswalder Elitegymnasium mit einer Hand durch die Mauer fassen kann, um zu winken“, sagte er in Anspielung auf den baulichen Zustand des Alexander-von Humboldt-Gymnasiums mit seinen Hochbegabtenklayssen. Riedel forderte den Erhalt der Förderschulen. „Die leisten eine hervorragende Arbeit.“

Zur Galerie Bei strahlendem Sonnenschein demonstrierten mehr Menschen als zunächst angemeldet für mehr Geld für die Bildung. Auf dem Fischmarkt wurde nicht nur viel geredet. Am Ende wurden Sparschweine zerstört.

Direktorin fordert gleiches Geld für Seiteneinsteiger

Meinungsstark: der Vorsitzende des Kreiselternrates Mario Riedel Quelle: eob

Die Lehrer der Förderschule Behrenhoff waren mit einer großen Delegation nach Greifswald gekommen. „Unsere PmsA“, müssen endlich Vollzeit arbeiten können“, so Leiterin Edeltraut Schmidt. „Das Personal mit sonderpädagogischen Aufgabe ist ganz wichtig für uns.“ Die Arbeit mit den Kindern sei gerade an einer Förderschule nicht einfach. „Unser oberstes Ziel ist, die Kinder nicht nach Hause zu schicken.“ Noch einen ganz großen Wunsch hat die Behrenhoffer Schulleiterin zur Demo mitgebracht. „Bei uns arbeiten fast nur Seiteneinsteiger“, sagt Schmidt. „Sie leisten eine tolle Arbeit und dafür müssen sie auch das Geld bekommen.“ Das Einkommen der Seiteneinsteiger ist niedriger.

Wie leicht es ist, Inklusion zu propagieren, und wie schwer es ist zu realisieren, machte die Rügener Grundschullehrerin Julia Köpke deutlich. „Man hat mir von Teamteaching erzählt und dass immer ein Sonderpädagoge zur Verfügung steht“, berichtete die Beamtin. Sie ist Klassenlehrerin einer zweiten Klasse. Dazu gehören ein sehr aggressives Kind und drei hochgradig lernschwache Schüler. Der Sonderpädagoge sei aber für sechs Klassen zuständig. Regelmäßig gebe es Tests zur Inklusion. Köpkes Fazit: Gute Schüler werden vollkommen ausgeklammert.“

Kritik: weniger Geld pro Schüler als 2018 an der Fischerschule

Der Gründer und Leiter der Greifswalder Montessorischule, Nils Kleemann, sparte nicht mit Kritik. „Ich habe Angst um die Bildung in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte er. Dabei sei er ein Fan des staatlichen Bildungssystems und fügte nach kurzer Zeit hinzu: „Aber in Finnland.“

Nils Kleemann fordert einen Krisenrat Quelle: eob

Kleemann berichtete, dass vom Land 165.000 Euro für die in der Grundschule erbrachten Leistungen vor Gericht erstreiten konnte. Das Bildungsministerium habe kommentiert, dass die Freie Schule dann mehr als staatliche Schule bekomme. Das gehe nicht. „Wir haben auch für die staatlichen Schulen geklagt, sagte Kleemann. Aber die bekämen trotzdem nicht mehr. Er habe ferner Belege, dass die Integrierte Gesamtschule „ Erwin Fischer“ in Greifswald 2019 immerhin 380 Euro weniger pro Schüler als im letzten Jahr bekomme. „Ich kann das gern im nichtöffentlichen der Bildungsausschusssitzung zeigen“, sagte er. „Wir brauchen einen Krisenrat, Es muss sich etwas ändern.

Unileute fordern mehr unbefristete Mitarbeiter

Studenten und Mitarbeiter Uni kamen ebenfalls zu Demo. Der Präsident des Studierendenparlaments, Felix Willer, forderte, dass man in Greifswald künftig auch Lehrer für Musik und alle naturwissenschaftlichen Fächern ausbildet. Ferner müsse mehr Kontinuität in der Ausbildung durch mehr festangestellte Mitarbeiter erreicht werden. „Neun von zehn Hochschulmitarbeiter in Deutschland sind befristet“, hieb Cornelia Mannewitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Slawistik, in die gleiche Kerbe. „Wir brauchen aber mehr Dauerstellen. Denn Forschung, Lehre und Ausbildung sind die Aufgaben der Uni.“

Auf dem Fischmarkt Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer