Greifswald kooperiert seit 50 Jahren mit Vietnam

Greifswald

Die Früchte der Zusammenarbeit der Uni Greifswald mit Vietnam schmecken gut und machen nicht dick. Auf dem Abend zum 50. Jubiläum der Kooperation präsentierte Henry Witt (70) Geleebananen mit der Aufschrift „Das Original“. Sie werden mit Agar-Agar, der sogenannten chinesischen oder auch japanischen Gelatine produziert. Agar-Agar wird vorzugsweise aus Rotalgen produziert, schmeckt nach nichts und ist für europäische Mägen unverdaulich.

Der Botaniker Witt ist so etwas wie ein Vater der Agar-Agar-Produktion in Vietnam. Und die wiederum ist Produkt einer Kooperation der Uni Greifswald mit dem asiatischen Land, dessen 50. Jubiläum im Felix-Hausdorff-Zentrum mit zahlreichen vietnamesischen Gästen begangen wurde.

„ Walter Ulbricht hatte 1956 die Parole, überholen ohne einzuholen’ herausgegeben, erinnert Witt. „Beim Zuckerverbrauch schaffte die DDR das im Vergleich mit der BRD auch recht schnell.“ Die Folge war eine deutliche Zunahme der Diabeteserkrankungen. Und das wollte die Partei- und Staatsführung mit Agar-Agar bekämpfen.

„Die Kooperation mit Vietnam begann schon 1963“, so Witt. 1968 kamen sieben Biologiestudenten, um in Greifswald ihre Diplome zu erwerben. Ein Jahr später folgte eine viel stärkere Gruppe zum Studium. „Es war faszinierend“, erinnert sich Witt an seine Studentenzeit. „Wir hatten sehr gute Kontakte.“ Die Absolventen kehrten in das durch amerikanische Bomben stark zerstörte Nordvietnam zurück, der Krieg endete erst 1975. Witt hat selbst eineinhalb Jahre in Haiphong unter diesen Bedingungen mit Erfolg für die Kultivierung der Rotalgen zur Agar-Agar-Produktion gearbeitet. Die eingangs erwähnten Geleebananen gebe es ohne ihn nicht, sagt er selbstbewusst.

In den 1980er Jahren sei die Zusammenarbeit mit den Vietnamesen weitgehend abgeschlossen gewesen. Er habe 1996 mit Erfolg Adressen der früheren Kommilitonen gesucht und diese angeschrieben. „Das war der Anstoß für die zweite Phase der Zusammenarbeit“, so der Botaniker. In Jörn Kasbohm fand er einen Mitstreiter. Der Geologe hält derzeit als Professor zwei Mal im Jahr Vorlesungen an einer französisch-vietnamesischen Universität in Hanoi.

Medizinprofessor Hans-Robert Metelmann arbeitet mit den Vietnamesen auf dem Gebiet der Plasmamedizin zusammen und hat als Rektor und als Bildungsminister die Beziehungen nach Kräften gefördert. Witt und Kasbohm seien die Väter der jetzigen intensiven Zusammenarbeit in Lehre und Forschung mit Vietnam, so Metelmann. Das dichte Netzwerk sei deren Lebensleistung. Dass dabei eine Köstlichkeit wie Geleebananen entstand, nehme diesem Begriff das Pathos. Seit 2002 gibt es die von der Greifswalder Absolventin Le Nguyen Binh geleitete Außenstelle der Uni Greifswald.

Waren es in der ersten Phase vor allem die Naturwissenschaften, die die Zusammenarbeit prägten, sind nunmehr auch Geisteswissenschaften und Medizin stark. So berichtete der Historiker Alexander Drost von Bestrebungen für ein neues Graduiertenkolleg zum Ostseeraum, bei dem Südostasien erneut als Referenzregion dienen solle.

Henry Witt präsentiert Geleebananen, die Agar-Agar enthalten Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer