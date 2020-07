50 Mal Vorpommersche Landesbühne: Diese Vorstellungen sind rund um Usedom zu erleben

Zinnowitz

Die Vorpommersche Landesbühne gibt Gas: Für August sind sage und schreibe insgesamt 50 Theaterveranstaltungen auf der Insel Usedom, in Anklam und in Wolgast geplant.

Gespielt wird auf der Ostseebühne Zinnowitz open air, in der Blechbüchse, im Kaiserbädersaal in Heringsdorf sowie in den Kirchen von Heringsdorf, Wolgast und Anklam.

Anzeige

Ostseebühne Zinnowitz :

Es gibt weitere fünf Ausgaben des Vineta-Livetalks „Zwischen den Wellen. Irdisch und vinetisch“. Das sind Ausflüge in verschiedene Vineta-Welten, mit Gästen aus diesen Welten und wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um die versunkene Stadt. Der Talk findet ab 30. Juli jeweils donnerstags statt.

Weitere OZ+ Artikel

Das Stück „Der schöne grüne Vogel“ wurde eigens für die Freilichtbühne auf Abstand neu inszeniert worden. Termine: 7., 21. und 28. August, Beginn jeweils 19.30 Uhr.

Szene aus dem Theaterstück "Der schöne grüne Vogel" (v.l. Renzo (Gregor Imkamp), Calmon (Jennifer Schneeweis)) Quelle: Martina Krüger

Auch das Grimmsche Märchen „Der Froschkönig“ wurde für die große Bühne uminszeniert. Junge und junggebliebene Zuschauer werden ihre Freude haben, wenn der Frosch auf der Einlösung des Versprechens der Königstochter beharrt. Termine: 10., 17., 24. und 31. August. Beginn ist jeweils 10.15 Uhr.

Zum Programm der Vorpommerschen Landesbühne gehört das Stück "Der Froschkönig" Quelle: Vorpommersche Landesbühne

Auf der Ostseebühne kommt am 18. August auch „Der Weltuntergang“ von Jura Soyfer zur Premiere kommen. Das Ganze ist eine Aufführung des 1. Studienjahres der Theaterakademie Vorpommern.

Gelbes Theater „Blechbüchse“

Ein szenisches Projekt des 3. Studienjahres der Theaterakademie Vorpommern mit dem Ensemble der Vorpommerschen Landesbühne ist das Stück „Mit Abstand im Dialog“. In einem Streifzug durch die Theaterliteratur gibt es Szenen aus Shakespeares „ Richard III.“, Büchners „Woyzeck“ und aus „ Cyrano de Bergerac“ von Edmond Rostand. Termine: 2., 3., 9., 10., 17., 24. und 30. August. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr.

Die Projektarbeit des 2. Studienjahres der Theaterakademie Vorpommern nennt sich „Der stillste Ort im Hauptbahnhof“. Ausgehend von großen klassischen Rollen werden die Beweggründe und Motive der Figuren ins Hier und Jetzt gewandelt. Auf der Toilette eines Hauptbahnhofes wird geplant, intrigiert, verliebt, gedacht und dem Leben ein Ende gesetzt. Menschen von heute am Scheidepunkt. Termine: 1., 15., 22., 25. und 31. August, jeweils 19.30 Uhr im gelben Theater „Die Blechbüchse“ Zinnowitz.

Puppentheater gibt es in der „Blechbüchse“ zu folgenden Terminen: 6. August, 10.15 Uhr, Prinzessin auf der Erbse; 13. August, 10.15 Uhr, Der kleine Drache; 20. August, 10.15 Uhr, Der Eierdieb; 27. August, 10.15 Uhr, Der gestiefelte Kater.

Kaiserbädersaal Heringsdorf

Im Kaiserbädersaal des Maritim Hotels Heringsdorf wird es das Theaterstück „Ich will Spaß oder Wo bitte ist die Fernbedienung?“ geben. Die Komödie mit Musik der 80er Jahre von Dirk Böhling dreht sich um ein Leben ohne Fernbedienung. Es gibt viel zu lachen und jede Menge kultige Hits. Termine: 4., 11., 16. und 25. August, Beginn jeweils 19.30 Uhr.

"Ich will Spaß oder wo bitte ist die Fernbedienung?" Vorpommersche Landesbühne Ich will Spaß oder Wo bitte ist die Fernbedienung. Quelle: Vorpommersche Landesbühne

Puppenspiel Evangelische Kirche Heringsdorf

Termine: 31. Juli, Hänsel und Gretel; 7. August, Der Eierdieb; 14. August, Rotkäppchen; 21. August, Der gestiefelte Kater und 28. August, Rotkäppchen. Alle Veranstaltungen beginnen 10.15 Uhr und sind für Kinder ab 4 Jahre gedacht.

Gastspiele

Die schon lange avisierten Gäste der Vorpommerschen Landesbühne haben ihr Kommen zugesagt und geben statt nur zwei Vorstellungen nun sogar eine dritte. Sie spielen auf der Ostseebühne Zinnowitz, in der Nikolaikirche Anklam, in der St. Petri Kirche Wolgast und im Kaiserbädersaal Heringsdorf. Désirée Nick und Wladimir Kaminer werden ihre neusten Bücher „Der Lack bleibt dran“ bzw. „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“ vorstellen.

Lothar Bölck spielt das Kabarett-Programm „Pfortissimo oder Rest of Pförtner“ und Markus Maria Profitlich feiert die Vorpremiere seines Programms „Das Beste aus 35 Jahren ’Mensch Markus’. Die Jubilaumstour“. Rainald Grebe begeistert mit seinem Solo Spezial und Michael Hatzius und seine lebensgroße Puppe Die Echse lassen das Publikum in Zinnowitz, Anklam und Wolgast Teil eines „Echsperiments“ werden. Achtung, mit Lachmuskelkater ist zu rechnen.

Karten für alle Veranstaltungen sind unter der Telefonnummer 03971 26 888 00 ober über reservix, AD-Ticket, die Kurverwaltungen Zinnowitz und Heringsdorf, die Stadtinfo Anklam und an den Theaterkassen Zinnowitz und Anklam der Vorpommerschen Landesbühne zu haben.

Weitere Infos auf www.vorpommersche-landesbuehne.de. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen.

Von Cornelia Meerkatz