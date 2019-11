5030 Gramm – John Pierre war der Schwerste

Greifswald/ Anklam

Jolene Berner eröffnete den Geburtenreigen der vergangenen Woche in der Universitäts-Frauenklinik Greifswald. Das Mädchen, zu Hause nun in Wolgast, kam 11.14 Uhr zur Welt, 47 Zentimeter (cm) groß und 2660 Gramm (g) schwer. Tags darauf, am 30. Oktober, war es für Leonore Deutskens soweit. 14.17 Uhr war die nun jüngste Bürgerin der Gemeinde Neuenkirchen bei Greifswald da. Sie wog 3630 g und maß 51 cm. Am selben Tag um 18.05 Uhr wurde John Pierre Arndt geboren. Die beachtlichen Maße des Greifswalders: 57 cm und 5030 g. In Sassen-Trantow freute man sich am 31. Oktober über die Ankunft von Karl Behm, 7.26 Uhr kam der Junge (53 cm, 4210 g) in Greifswald zur Welt.

Zwillinge am 1. November

Die Greifswalderin Leonie Vivian Glawe tat am 1. November um 10.05 Uhr ihren ersten Schrei, 48 cm groß und 3160 g schwer. Am Nachmittag desselben Tages wurden die Zwillinge Edda und Tamme Teetz auf Erden begrüßt. Edda (44 cm, 1960 g) war um 14.59 Uhr da, ihr Bruder Tamme (42 cm, 1740 g) um 15.01 Uhr. Beide werden in Ueckermünde aufwachsen. Und noch ein Baby gab es am 1. November: 19.56 Uhr kam der Greifswalder Gregor Schmidt (51 cm, 3110 g) auf die Welt.

In Hinrichshagen bei Greifswald wurde am 2. November auf die Geburt von Lennja Emma Gadewoltz angestoßen, 12.43 Uhr war das Mädchen da, 53 cm lang, 3740 g schwer. Stunden zuvor, um 1.31 Uhr, hatte es der Zinnowitzer Fabian Damian Feuerherdt (53 cm, 3810 g) auf die Welt geschafft.

300. Baby des Jahres in Anklam

Vier Geburten gab es in der vergangenen Woche im Ameos-Klinikum in Anklam. Den Anfang machte am 29. Oktober um 3.58 Uhr der Anklamer Heinrich Böhm. 3340 g brachte auf die Waage, bei einer Länge von 52 cm. Am selben Tag um 10.37 Uhr erblickte Helena Liedtke (51 cm, 3790 g) dass Licht der Welt, sie wird in Ueckermünde groß. Gefeiert wurde die Ankunft von Benno Stegemann am 30. Oktober um 9.04 Uhr. Der Junge (53 cm, 4150 g) ging als das 300. Baby dieses Jahres in das Geburtenregister des Anklamer Klinikums ein. Sein Zuhause ist Anklam. Dort wächst nun auch Karl Ulbrich heran. Er wurde am 31. Oktober um 3.06 Uhr geboren (51 cm, 3580 g).

