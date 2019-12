Was in der Warnow-Region möglich ist, sollte auch in Vorpommern gehen. In den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen wird derzeit ein grenzüberschreitender Verkehrsverbund geplant. Dabei soll ein E-Ticket eingeführt werden, das sogar billiger als der aktuelle Tarif sein soll. Doch es gibt Bedenken.