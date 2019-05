Wolgast

70 Jahre und noch immer ein bisschen verrückt – so beschreibt sich Jubilar Reinhardt Plückhahn, der am Montag das siebte Lebensjahrzehnt vollendete. Vor 40 Jahren gründete er die Firma AEP, die mittlerweile in ganz Vorpommern aktiv ist. Der Name ist untrennbar mit Antennen, Fernsehen, Internet und Telekommunikation verbunden. „Mit unserer Firma haben wir ein Stück Wolgaster Stadtgeschichte mitgeschrieben“, freut sich der Seniorchef, der sich seit Jahrzehnten aktiv in die Stadtpolitik einbringt und erneut für die Stadtvertretung kandidiert.

Der berufliche Werdegang begann für den studierten Elektroingenieur Reinhardt Plückhahn auf der Peene-Werft. Später wechselte er zur Gebäudewirtschaft, wo er Gemeinschaftsantennen betreute. 1979 machte er sich selbstständig. Nach der Wende kaufte er von der Gebäudewirtschaft in Wolgast und Stralsund die Antennenanlagen ab und etablierte 1990 den ersten lokalen Fernsehsender in MV. Heute unterhält AEP mehrere lokale Sender in Vorpommern.

Zum runden Geburtstag kamen zahlreiche Gratulanten, darunter Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) und der Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, Gerold Jürgens. Auch Wolgasts Stadtoberhaupt Stefan Weigler (parteilos) gratulierte mit seiner Führungscrew, ebenso die Chefs der Volksbanken in Wolgast und Greifswald, Ronny Bauch und Jens Klingebiel, sowie der Geschäftsführer der Energie Vorpommern, Udo Arndt. Unternehmerpräsident Jürgens lobte den Einsatz „Plückis“, wie er liebevoll genannt wird, für Wolgast und das Ansehen der Wirtschaft in der Region. „Von Deiner Sorte bräuchte es mehr“, sagte er.

Cornelia Meerkatz