74 Greifswalder Kitakinder in Corona-Quarantäne: Eltern stellen konkrete Forderungen

Greifswald

Es ist eine nervliche Zerreißprobe für viele Familien. Das Gesundheitsamt Vorpommern-Greifswald hat 74 Kinder der Kita Arche Noah nach dem positiven PCR-Test eines Kindergartenkindes in Quarantäne geschickt. Die Mädchen und Jungen dürfen sich nach aktuellem Stand bis zum 30. August nur in der Wohnung aufhalten, auf dem Balkon oder im hauseigenen Garten. Das Spielen auf einem gemeinschaftlich genutzten Hof ist untersagt. Die Kinder sollen zudem Abstand zur restlichen Familie halten.

Kleinere Gruppen würden helfen

Die Eltern stehen jedoch nicht nur vor der Herausforderung, das innerfamiliäre Leben neu zu organisieren, sie müssen auch die Betreuung des Kindes oder der Kinder zu Hause gewährleisten, können gegebenenfalls nicht ihrem Job nachgehen. Einige Familien sind bereits zum zweiten oder dritten Mal betroffen. Zu ihnen zählt Familie Rollberg mit ihren vier Kindern. Drei davon besuchen die Kita Arche Noah. Mindestens ein Kind musste bei jedem der drei Fälle in Quarantäne. Rasa Rollberg nimmt es mit stoischer Gelassenheit. „Es hilft ja nichts“, sagt die Mutter, die als Professorin an der Fachhochschule Stralsund arbeitet. Allerdings sieht sie die Situation angesichts der steigenden Zahlen mit Sorge. Deswegen hat sie sich mit einem Wunsch an das Gesundheitsamt und an die Kitaleitung gewandt. „Ich wünsche mir, dass die Gruppen wieder in kleinere Kohorten unterteilt werden, damit bei weiteren Fällen nicht so viele Kinder in Quarantäne müssen“, sagt Rasa Rollberg.

Bereits der dritte Fall in der Kita Arche Noah

Im Frühjahr gab es bereits zwei Coronafälle in der Kita. Bei der Infektion eines Krippenkindes im März wurden zwölf Kinder in Quarantäne geschickt, beim Fall im April war eine Erzieherin im Kindergartenbereich betroffen, weswegen etwa 25 Kinder in die häusliche Absonderung mussten. Damals galt wegen der insgesamt hohen Infektionszahlen eine strikte Trennung zwischen den Gruppen. Derzeit gibt es lediglich die Krippe und den Kindergartenbereich als Kohorten. „Der Kitastufenplan sieht die Trennung in kleinere Gruppen erst vor, wenn die Warnampel bei rot angekommen ist. Das ist aus meiner Sicht viel zu spät“, so Rasa Rollberg. „Die Trennung der Gruppen schützt, weil dadurch die Zahl der Kontakte reduziert wird“, sagt Rasa Rollberg weiter.

Land gewährt kein zusätzliches Personal

Ähnlich sieht das eine Arche-Mutter, die namentlich nicht genannt werden möchte. Die Familie ist zum zweiten Mal von der Quarantäne betroffen. „Es ist extrem ärgerlich, dass das offene Konzept angewendet wurde, nur weil es geht“, sagt die Mutter. „Das wird nicht der letzte Fall in der Kita gewesen sein. Das sind sehr düstere Aussichten für unsere Kinder, für die Familien und auch für die Arbeitgeber.“ Ihre Kritik richtet sie sehr deutlich gegen das Land: „Die Gruppen strikt zu trennen, ist mit einem deutlich größeren Personalaufwand verbunden. Doch vom Land wurden seit Beginn der Pandemie keine zusätzlichen Stellen gewährt. Die Erzieherinnen und Erzieher arbeiten alle am Leistungslimit. Der Betreuungsschlüssel ist eh schon schlecht bei uns im Bundesland.“

Lohnausgleich nur für ein Elternteil möglich

Sie moniert zudem, dass nur ein Elternteil den Lohnausgleich beantragen kann. „Wir können uns die Quarantäne als Eltern nicht aufteilen. Das ist doch weltfremd. Keiner kann acht Wochen Quarantäne im Jahr alleine abdecken“, sagt die Mutter. Rein rechtlich geht das zwar schon, weil die Bundesregierung Eltern zusätzliche Krankentage gewährt, die mit 90 Prozent des regulären Lohns vergütet werden. Der Arche-Mutter geht es jedoch darum, dass es zu Engpässen am Arbeitsplatz führt, wenn Mitarbeiter über eine derart lange Zeit ausfallen, die nicht so einfach ausgeglichen werden können.

Neue Verfahrensweise bringt Hoffnung

In all den Frust mischt sich leichte Hoffnung. Denn seit Donnerstag setzt der Landkreis Vorpommern-Greifswald eine neue Handlungsempfehlung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) um. Diese ermöglicht es in bestimmten Fällen, die Quarantäne für Kitakinder teilweise aufzuheben.

Aussetzung der Quarantäne möglich

Demnach kann die Quarantäne beendet werden, wenn es sich um einen isolierten Fall mit maximal einem Folgefall handelt. Um dies herauszufinden, müssen alle Kontaktpersonen einen PCR-Test vornehmen lassen. Wenn dieser bei den Kindern negativ ist, dürfen jene Kinder die Kindertagesstätte wieder besuchen, deren Eltern geimpft und genesen sind. Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil nicht vollständig geimpft ist, müssen nach wie vor in Quarantäne.

Arche-Eltern oder Kitaleitung müssen Antrag stellen

Anke Radlof von der Pressestelle der Kreisverwaltung weist darauf hin, dass es sich lediglich um eine Empfehlung zum Vorgehen handele, die das Gesundheitsamt ab sofort anwende. „Es ist jedoch kein Gesetz oder eine Verordnung, die für die Landkreise bindend ist“, so Radlof. Daher sei es auch möglich, dass das Gesundheitsamt im Einzelfall anders entscheide. Auf OZ-Nachfrage teilt Anke Radlof weiter mit, dass die neue Handlungsempfehlung derzeit nicht für die Kita Arche Noah gilt, weil der Fall vor Inkrafttreten der neuen Verfahrensweise aufgetreten ist. Lediglich auf „Antrag“ würde die Quarantäne erneut geprüft werden.

Von Katharina Degrassi