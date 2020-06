74. Greifswalder Bachwoche feiert Festgottesdienst

Greifswald

Diesen Festgottesdienst zur Greifswalder Bachwoche hatte sich Tilman Jeremias anders erträumt. Schließlich sollte es das erste Mal sein, dass er ihn als Bischof der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Vorpommern miterlebte und der Ehre gewahr wurde, die Predigt vor voll besetztem Dom St. Nikolai zu halten.

Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte viele Pläne, nicht nur für diesen Abschluss des ältesten Musikfestes Mecklenburg-Vorpommerns: Die Kirche war aufgrund der Auflagen mit knapp 200 Gästen nur mäßig gefüllt. „Dennoch...!“, so das Motto der 74. Auflage des Festivals geistlicher Musik im Norden, stellten die Veranstalter „ein eindrückliches Rumpfprogramm“ auf die Beine, würdigte der Bischof nach Begrüßungsworten von Dompastor Tilman Beyrich die Anstrengungen aller Beteiligten.

Ein reicher musikalischer Blumenstrauß

Bereits am Sonnabend bekam die Bachwochen-Familie Gelegenheit, fünf kleine, aber feine Konzerte im Internet mitzuverfolgen. Clavichord-Musik, Viola Apassionata, Gesang und Orgelmusik vom frühen Nachmittag bis in die Nacht hinein. „Ein reicher Blumenstrauß, aber auch deutlich reduziert“, sagte der Geistliche und dankte insbesondere der künstlerischen Leitung.

Professor Matthias Schneider und die Landeskirchenmusikdirektoren Professor Frank Dittmer und Hans-Jürgen Wulf verantworten die Bachwoche seit zwei Jahren als Interimstrio, bis ein neuer Künstlerischer Leiter nach dem Ausscheiden des langjährigen Bachwochen-Chefs Joachim A. Modeß gefunden ist.

Kantate passend zur Stimmung

Nach dem traditionellen Turmblasen unter Leitung von Wilfried Koball kamen die Gäste im Gottesdienst in den Genuss zweier Bachkantaten. „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (BWV 93) und „Aus der Tiefe ruf ich, Herr, zu dir“ (BWV 131). Johann Sebastian Bach, 1707 gerade zum Kantor von Mühlhausen berufen, schrieb letzteres Gesangsstück im zarten Alter von 22 Jahren.

Der Festgottesdienst aus Anlass der 74. Greifswalder Bachwoche fand statt – wenn auch anders und kleiner als sonst.

Anlass dazu war ein verheerender Stadtbrand, dem damals ein Großteil des thüringischen Ortes zum Opfer gefallen war. Eine Musik erfüllt von der Sorge, wie es nun weitergehen soll, und zugleich von dem Vertrauen auf Gott. Das Stück gilt als eine der ergreifendsten Bach-Kantaten überhaupt. Daher schien sie den Organisatoren der diesjährigen 74. Bachwoche besonders passend. Den Solisten Christine Wolff (Sopran), Britta Schwarz (Alt), Christian Ratgeber (Tenor) und Julian Redlin (Bass) standen Mitglieder des Kammerorchesters der Komischen Oper Berlin sowie Matthias Schneider (Basso Continuo) und Mitglieder des Domchores zur Seite. An der Orgel spielte Hans-Jürgen Wulf, die Leitung hatte Frank Dittmer inne.

Begeisterung auf der Domwiese

Während die Gottesdienstbesucher im Dom auf Abstand saßen, verfolgten viele andere Gäste draußen auf der Wiese unter strahlend blauem Himmel das Geschehen via Leinwand. Unter ihnen auch die junge Familie Biermann. „Schön, dass es die Kirche ermöglich, zusammen zu kommen und dieses Gefühl der Gemeinschaft zu erleben“, sagte Magdalena Biermann.

Sie und ihr Mann Jacob kämen immer wieder gern nach Greifswald zurück, „Wir sind mit der Bachwoche aufgewachsen, haben schon als Kinder im Domchor gesungen“, sagte sie. Auch Wolf-Dieter Jülich (75), der dem Festgottesdienst mit seiner Frau Renate im Dom bewohnte, war selig: „Seit dem ich hier studiert habe, komme ich zu den Konzerten der Bachwoche“, sagte der Greifswalder voller Begeisterung. Auch wenn das Programm in diesem Jahr klein ausfiel, „es war dennoch sehr schön“, war sich das Paar einig.

Glückwünsche für Wolfgang Nixdorf

Ähnlich kommentierte Thorsten Zwinger den Vormittag. Der Greifswalder Maler hatte sich, wie auch seine Frau Brigitte neben ihm, im Dom eine Mund-Nasen-Maske angelegt. „Und dennoch war es toll. Viele Leute fahren ja nach Berlin oder rennen durch Italien. Dabei hat Greifswald mit der Bachwoche ein ganz tolles Format mit excellenter Musik zu bieten. Und das Licht im Dom ist so weich, milde und gelb – das ist etwas ganz Besonderes“, schwärmte der Künstler, bevor es ihn wie alle anderen nach draußen zog.

Denn dort nahm das Programm im Anschluss seinen Lauf. Ein „Ad hoc-Quartett“ vom Posaunenwerk Mecklenburg-Vorpommern unter Leitung von Landesposaunenwart Martin Huss spielte auf der Domwiese im Schutz der alten Bäume zum Vergnügen der Bachwochen-Gäste und vieler Passanten. Wer verweilte, konnte auch das Geburtstagsständchen des Chores für Wolfgang Nixdorf miterleben: Der frühere leitende Theologe des Greifswalder Konsistoriums Wolfgang Nixdorf vollendete just am Sonntag sein 85. Lebensjahr.

Bischof Jeremias würdigte den Oberkonsistorialrat als wichtigen Weichensteller, der in seiner Biografie den heutigen vereinten Sprengel Mecklenburg und Pommern bereits vorweggenommen habe: Bis zu seinem Ruhestand habe Nixdorf an verschiedenen Stationen in Pommern gewirkt und sei dann im Jahr 2000 mit dem Eintritt in den Ruhestand „der Liebe wegen ins mecklenburgische Schwerin gezogen“. Nixdorf war langjähriger Vorsitzender des Kuratoriums der Greifswalder Bachwoche.

Von Petra Hase