Jarmen

Seit dem 22. Juni wird in Jarmen gefeiert. Am 29. Juni wurde mit dem großen Festumzug nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr mit Bischof Hans-Jürgen Abromeit vom Alten Markt zum Motoballplatz ein Höhepunkt erreicht. Viele Vereine waren mit dabei. Der Umzug ließ Vergangenheit und Gegenwart erleben. Am Abend steigt eine große Party.

Zur Galerie Der Festzug zur 750-Jahr-Feier führte bei heißem Sommerwetter vom Alten Markt zum Festgelände. Er lebte vom Engagement sehr vieler Jarmener Bürger, die den Zug gestalteten.

