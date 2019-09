Bei einem Unfall in Greifswald sind drei Personen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Weil ein unbekannter Autofahrer in falscher Richtung unterwegs war, erschreckte sich ein 81-Jähriger so sehr, dass er seinen Wagen unkontrolliert beschleunigte und mit einem VW kollidierte. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrer.