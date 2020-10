8314 Seemeilen Abenteuer: Die größte Fahrt der Schonerbrigg

Greifswald

Über den Nord-Ostsee-Kanal, auf den Atlantik, durch die Stürme im Golf von Biskaya, im Mittelmeer vorbei an Gibraltar nach Albanien und weiter ins Schwarze Meer: Einmal ging die „Greif“ ex „ Wilhelm Pieck“ in ihrer 69-jährigen Geschichte auf ganz große Fahrt. 99 Tage unter Segeln, 8314 Seemeilen Abenteuer. Für die 33 Mann an Bord bedeutete der dreimonatige Törn auf der Schonerbrigg im Jahr 1957 nicht nur ein Ausbruch aus dem Alltag. Die Schwarzmeerreise war für sie vor allem eine Lebensschule. „Wir haben gelernt, dass man sich auf einander verlassen können muss, dass man einander unterstützen muss“, sagt Eckard Devantier, der als 19-Jähriger zur damaligen Stammbesatzung gehörte. Auf den Planken und in den Rahen des Zweimasters begann Devantiers seemännische Laufbahn, die ihn Jahre später bis zum Kapitänspatent auf großer Fahrt und zur Führung von Handelsschiffen führen sollte.

Konfliktherd im Nahen Osten vereitelte Anlegen in Alexandria

Eindrücke von der Schwarzmeerfahrt der „Wilhelm Pieck“ 1957 Quelle: Archiv

Die Fahrt noch unter schwarz-rot-goldener Flagge (das DDR-Staatswappen mit Hammer, Sichel und Ährenkranz wurde erst 1959 eingefügt) verstand die politische Führung als Zeichen der Völkerverständigung in Zeiten noch begrenzter diplomatischer Beziehungen. Die Crew besuchte auf der Werbetour für den jungen Staat Partnerorganisationen der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) in Albanien, Bulgarien, Rumänien und der Sowjetunion. Doch die ersten politischen Spannungen nach dem Zweiten Weltkrieg überschatteten bereits diese Fahrt. „Im Nahen Osten bildete sich ein gefährlicher Kriegsherd heraus, eigentlich sollten wir damals noch Alexandria in Ägypten anlaufen“, so Helmut Sieger, der ein Jahr nach der Schwarzmeerfahrt die Leitung der Seesportschule in Wieck übernahm. Auch der ungarische Volksaufstand von 1956 wurde in den sozialistischen Staaten durchaus unterschiedlich bewertet, das belastete beispielsweise die Beziehungen zwischen Albanien und Jugoslawien, so der 89-Jährige. Einen romantisierenden wie auch ideologisch geprägten Blick auf die Reise vermittelt das Buch von Götz R. Richter „Segel in Sonne und Sturm“. Eines wird klar: Die Crew sah sich als „Botschafter des Friedens“ auf dem Meer.

Fahrt zwischen Dur und Moll

Ausgelassene Momente mit dem Schifferklavier Quelle: Archiv

„Wir haben das volle Programm zwischen Dur und Moll genossen“, formuliert es Devantier etwas nüchterner. Am 11. März 1957 erhielt der gelernte Schiffbauer einen Brief, dass er als Stammmatrose auf der „ Wilhelm Pieck“ anheuern darf. „Ich habe in Magdeburg alles stehen und liegen lassen und bin mit wehenden Fahnen nach Greifswald gefahren.“ Für den 19-Jährigen war der Heuervertrag ein Sechser im Lotto, der zwei Wochen später noch mit der Nachricht getoppt wurde, dass es ab Mai auf große Fahrt ins Mittelmeer gehen sollte. An eine politische Überprüfung, die Jahre später jeder Ostdeutsche, der eine Reise in den Westen beantragte, über sich ergehen lassen musste, kann sich Devantier nicht erinnern. „Die Mauer war ja noch nicht gebaut. Wer in den Westen wollte, musste dafür nicht mit der ‚ Wilhelm Pieck‘ fahren.“

„Seefahrt wie im 19. Jahrhundert“

Mit einem einzigen 120-Liter-Kühlschrank, Essen aus Konservenbüchsen und nur vier Tonnen Trinkwasser ging es auf dem sechs Jahre zuvor erbauten Schiff spartanisch zu. „Trinkwasser wurde gespart, gewaschen wurde über einem Waschbaljen, in dem sich das Wasser sammelte. Da musstest du aufpassen, dass du den Dreck, der sich am Boden absetzte, nicht aufwirbelst.“ Wenig Fleisch, gebunkerte Kartoffeln, von denen die ersten nach zwei Wochen faulig stanken und schimmelndes Brot auf der Rückfahrt. Die Wachen waren hart, wer seekrank war, musste die Zähne zusammenbeißen. „Das war eben Seefahrt wie im 19. Jahrhundert“, so Devantier heute. Beschwert habe sich niemand. Die Kriegskindergeneration war Entbehrungen gewohnt.

„Hoffentlich nur heil aus der Hölle raus“

Vor allem die Rückfahrt brachte die „ Wilhelm Pieck“ im Golf von Biskaya mit Böen von 10 bis 11 an die Grenzen. „Brecher schlugen über das Schiff“, erinnert sich Sieger. „Das Schiff hatte eine Kränkung von 45 Grad.“ In seinem Schiffstagebuch hat Sieger die gefährliche Situation am 10. August so geschildert: „Der Kapitän ist ernster geworden: Er weiß, was auf dem Spiel steht. Im Dunkeln kontrolliert er mit Taschenlampe die Rettungsboote. Der Großmast knarrt und arbeitet in seiner Halterung. Die einfallenden Böen erschüttern das Schiff. Es pfeift in der Takelage. Immer wieder kommt der Gedanke – hoffentlich nur heil aus der Hölle raus.“

Untergang der „ Pamir “ vereitelte weitere Fahrten

Nach zwei Tagen ist die Gefahr gebannt. Das Schiff trifft am 22. August unbeschadet in seinem Heimathafen ein. Für ein anderes Segelschiff wurde das Jahr 1957 allerdings zum Schicksalsjahr. Nur einen Monat nach der glücklichen Ankunft der „ Wilhelm Pieck“ geriet der 1905 gebaute westdeutsche Handelssegler „ Pamir“ auf dem Atlantik etwa 600 Seemeilen südwestlich der Azoren in einen schweren Sturm, den trotz groß angelegter internationaler Rettungsaktion nur sechs der insgesamt 86 Besatzungsmitglieder überlebten. Der dramatische Untergang des Viermasters, die Erfahrungen der „ Wilhelm Pieck“ im Golf von Biskaya und die sich zuspitzende politische Lage führten dazu, dass das DDR-Segelschulschiff nie wieder in den Atlantik fuhr.

Die Erlebnisse haben die Crew zusammengeschweißt. Alle zwei Jahre, zuletzt 2019 treffen sich die Schwarzmeerfahrer. Von den 33 Mann, die 1957 die abenteuerliche Reise in das Schwarze Meer unternahmen, leben noch elf.

Es soll wieder ins Mittelmeer gehen

Die „Greif“, die seit dem Winter wegen schwerer Schäden im Hafen liegt, ist derzeit nur für Fahrten in Nord- und Ostsee zugelassen. Nach der Sanierung des denkmalgeschützten Zweimasters strebt das Seesportzentrum die Zulassung für die mittlere Fahrt an, wie Betriebsleiter Friedrich Fichte sagte. Das bedeute, dass sich das Segelschulschiff auf den Ozeanen nicht mehr als 200 Seemeilen von der Küstenlinie entfernen darf. Damit wären zwar keine Atlantiküberquerungen, aber wieder Fahrten ins Mittelmeer möglich.

Von Martina Rathke