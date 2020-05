84-Jährige verursacht schweren Unfall auf der B 111 vor Wolgast

Wolgast

Eine 84-Jährige verursachte am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der B 111 kurz vor Wolgast einen schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 84-jährige deutsche Fahrerin eines VW Polo die Bundesstraße aus Richtung Lühmannsdorf kommend in Richtung Wolgast.

Zwischen den beiden Abfahrten zur L 26 (Richtung Hohendorf) und zur K 22 (Richtung Kröslin) kam sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit einem Kleinbus und anschließend mit einem Honda.

Schwere Verletzungen

Der 35-jährige bulgarische Fahrer des Kleinbusses und die 61-jährige deutsche Fahrerin des Hondas waren auf der B111 in Richtung Züssow unterwegs. Beide Fahrer konnten der 84-Jährigen nicht mehr ausweichen und wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt. Auch die Unfallverursacherin erlitt durch den Frontalzusammenstoß mit dem Honda schwer Verletzungen und wurde wie die anderen beiden Fahrer ins Krankenhaus gebracht.

An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr vor Ort. Laut Polizei entstand an allen Fahrzeugen Totalschaden im Gesamtwert von insgesamt 50 000 Euro. Die Bundesstraße, die zu diesem Zeitpunkt in beide Richtungen dicht befahren war, auch aufgrund der Urlauberanreise, musste zu Bergungszwecken für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Es gab kilometerlangen Stau.

Von Cornelia Meerkatz