Anklam

Am Montag, den 22. März beginnen die Bauarbeiten auf der Autobahn 20 zwischen der Anschlussstelle Anklam sowie der Hauptfahrbahnen der Tank- und Rastanlage „Demminer Land“ (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Das teilte die Eurovia Verkehrsbau Union GmbH am Montag mit.

Dabei wird an einer Deckenerneuerung im Bereich vom Kilometer 224,650 bis 237,000 gearbeitet. Diese werden unter halbseitiger Sperrung ausgeführt, sodass der Verkehr einspurig in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt wird. Der Ausbau ist bis Ende Oktober 2022 geplant.

Von OZ