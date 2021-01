Tribsees

Autofahrer müssen sich ab Montag (1. Februar 2021) auf Sperrungen der Autobahn 20 bei Tribsees einstellen. Wie das Landesverkehrsministerium mitteilte, kann die Fahrspur der A20 in Fahrtrichtung Lübeck am Montag und am Donnerstag tagsüber von 7 bis 20 Uhr nicht befahren werden. Am Dienstag und Mittwoch ist die Gegenspur in Richtung Stettin gesperrt – von 7 Uhr am Dienstag bis 22 Uhr am Mittwoch, also auch über Nacht. Die Umleitungen über die Landstraßen 19 und 23 sind ausgeschildert.

Arbeiten an Behelfsbrücke und Übergängen

Grund für die Sperrungen sind zum einen Bauarbeiten an den Übergängen vom A20-Neubau zur bestehenden Autobahn. Dort müssen Verbundträger eingebaut werden, um einen Höhenunterschied auszugleichen. Außerdem finden an der Behelfsbrücke Wartungsarbeiten statt.

Von OZ