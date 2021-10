Greifswald

Am 8. Oktober gibt es am Theater Greifswald eine besondere Premiere. Denn mit dem Stück „Die Modernisierung meiner Mutter“ wird der aus der ARD-Serie „Wolfsland“ bekannte Schauspieler Götz Schubert zusammen mit seinem musikalischen Partner, Manuel Munzlinger, auf der Bühne stehen. OZ sprach vor seinem Gastspiel mit ihm.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Theater Vorpommern?

Ganz einfach. Wir haben uns mit dem Stück hier beworben und wurden genommen.

Die Greifswalder bekommen also eine echte Premiere mit Ihnen zu sehen?

Ja. Wir führen das Stück „Die Modernisierung meiner Mutter“ zum allerersten Mal hier auf. Bis in den März 2022 hinein haben wir sechs Termine mit dem Theater Vorpommern vereinbart. Jeweils zwei in Greifswald, in Stralsund und in Putbus.

Was dürfen die Zuschauer erwarten?

Es ist ein Zwei-Personen-Stück, wobei die zweite Person aus künstlicher Intelligenz besteht. Es ist eine Komödie, der Texte von Bov Bjerg zugrunde liegen. Bjerg ist ein deutscher Schriftsteller und Kabarettist, der sich als Pseudonym nach der dänischen Stadt Bovbjerg benannt hat.

Im Stück geht es um den in die Krise geratenen Rolf, der sich therapeutischen Beistand in Form eines hochmodernen Cube sucht. Im Dialog mit seinem digitalen Gegenüber macht sich Rolf auf die Suche nach seiner Kreativität, seinem künstlerischen Urknall und den Wurzeln in der schwäbischen Provinz. Bjerg stammt aus dieser Region.

Schaut man sich Ihre Vita an, sieht man, dass Sie in unzähligen Filmen und Serien mitgewirkt haben. Da fehlen weder das „Traumschiff“ noch Rosamunde Pilcher, Bella Block oder der „Tatort“. Was reizt Sie da, an ein kleines Stadttheater zu kommen?

Theaterspielen bedeutet für mich ein Zurück zu den Wurzeln. Wenigstens einmal im Jahr gönne ich es mir deshalb, wieder auf den Brettern zu stehen. Theater erdet ja auch. Und hinzu kommt, dass ich Stadttheater liebe. Ich freue mich, dass es noch so viele davon in Deutschland gibt. Das ist nirgend woanders so. Deshalb gehören sie für mich eigentlich zum Weltkulturerbe.

Wenn Sie angekündigt werden, heißt es meist, man kenne Sie aus „Wolfsland“ in der ARD, wo Sie zusammen mit Yvonne Catterfeld den Görlitzer Kommissar Burkhard „Butsch“ Schultz spielen. Was bedeutet „Wolfsland“ für Sie?

Viel. Wenn die Leute mich auf der Straße mit „Butsch“ ansprechen, dann merke ich, dass ich für sie eine Figur geschaffen habe und das macht mich stolz. Es gibt mittlerweile über zehn Filme. Wir produzieren je zwei pro Jahr.

Gibt es bei den Dutzenden erfolgreichen Filmen und Serien, in denen Sie mitgewirkt haben, welche, auf die Sie besonders gern zurückschauen?

Ja. Vor etwa neun Jahren gab es eine Krimi-Reihe, die hieß „KDD“, Kriminaldauerdienst. Es war eine sehr innovative Serie, die in drei Staffeln ausgestrahlt wurde. Aufsehen erregte sie vor allem bei jungen Leuten, weil sie von jungen, sehr motivierten Regisseuren gedreht wurde. Ein weiteres meiner Herzensprojekte war der Film „Der Turm“, in dem ich mitspielen durfte. Das hat mich besonders bewegt, weil dieser Film ein Stück eigene Biografie enthält.

Sie wurden 1963 im sächsischen Pirna geboren, also unweit von Dresden, wo „Der Turm“ in den 1980er Jahren spielt. Als junger Schauspieler hatten Sie 1989 auch die Chance, in einem der letzten Defa-Filme mitzuspielen. Er hieß „Zwei schräge Vögel“ und ging in die Geschichte ein, unter anderem, weil darin zahlreiche Tabus von damals gebrochen wurden. Es ging um Mietschulden und Forumschecks. Werden Sie heute auch noch auf diesen Film angesprochen?

Ja. Das passiert meist, wenn es Einladungen zu Mauerfall-Jubiläen oder Ähnlichem gibt und man sich an alte Defa-Filme erinnert. Ich habe selten erlebt, dass es in einem Kino, wie damals im Berliner „Colosseum“, Szenenapplaus bei der Premiere gab. „Zwei schräge Vögel“ war ein richtiger Film, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das macht ihn heute wertvoll.

Für viele Künstler war der Lockdown eine schwierige Zeit. Wie erging es Ihnen?

Die Zeit war für mich nicht existenzbedrohend, aber ein halbes Jahr ein Gezerre an den Nerven. Vor allem, weil mit vielen geplanten Objekten plötzlich Schluss war und niemand wusste, wie es weitergehen soll. Das betraf ja auch unser Projekt am Theater Greifswald. Wir wollten hier ja schon 2020 auftreten.

Nun sind Sie durch ihre Präsenz im Fernsehen auch ein Mann der Medien. Aber die klassischen und darunter eben auch die öffentlich-rechtlichen, stehen bei vielen in der Kritik. Wie gehen Sie damit um?

Durch das Digitale kann alles Mögliche schnell veröffentlicht werden. Manch einer nutzt das ja auch aus, um sein Privatleben nach außen zu tragen. Da gibt es viel Marktschreierei, die es übrigens früher auch schon in anderer Form gab. Damals war es bloß der eigene Marktplatz und heute ist es die ganze Welt. Ich hoffe, dass sich das austarieren wird. Im Internet bräuchten wir eine Art Knigge, damit die Anonymität dort aufgebrochen wird. Die klassischen Medien sind unverzichtbar.

Wenn Sie einen Wunsch hätten für die Zukunft in Deutschland: Wie würden Sie den formulieren?

Ich wünsche mir, dass alle Inlandsflüge sofort abgeschafft werden. Das wäre ein Schritt für eine klimaorientierte Politik, der sofort umsetzbar wäre.

