Greifswald

Rund um Rügen segelte die neue J 92s des Akademischen Seglervereins in diesem Jahr als „Geheimnis“, bei der Mittwochsregatta in Greifswald als „Noch Geheimnis“. Am 21. Juni wird das Geheimnis gelüftet: Aus Anlass des 111. Geburtstags des ASV wird das neue Studentenboot im Rahmen einer Festveranstaltung in Wieck getauft. Es ist zwölf Jahre alt und kostete über 60.000 Euro. Das Boot lag zuvor in Travemünde.

Auf Fahrt, im Vordergrund Eva Seumer Quelle: ASV Greifswald

„Wir sind bei der Regatta rund um Rügen mit ,Geheimnis’ gleich Dritter geworden“, freut sich Eva Seumer. Die Masterstudentin vertritt die Studierenden beim ASV. Das verheißt gute Aussichten für künftige Regatten. Der Vorgänger, die „SchwuppDiWupp“, ist verkauft worden. Das Boot „zog Wasser“, erläutert die stellvertretende Vorsitzende Marie-Christine Müller. „Für das neue Boot haben wir lange gespart“, sagt Eva Seumer. Sponsoren wurden gefunden und eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion durchgeführt.

„Wir haben 50 studentische Mitglieder“, erzählt Seumer. „Etwas mehr als die Hälfte ist aktiv. Für fünf gibt es auf unserem neuen Boot feste Kojen.“ Fürs Segeln könnten sich besonders künftige Mediziner begeistern, Frauen und Männer seien es in etwa gleicher Zahl vertreten. „Auch ein Bootsbauer-Azubi ist dabei. Neue Leute sind immer willkommen.“

Die Schwuppdiwupp gehörte seit 1996 dem ASV Quelle: Archiv Töns Föste

„Wir hatten insgesamt schon über 40 Boote“, ergänzt ASV-Historiker Töns Föste. Der Akademische Seglerverein war der erste Sportsegelverein Greifswalds, der auf Dauer bestehen konnte. Rektor und Senat unterstützen seinerzeit die Unternehmung. Anders als heute war das Verhältnis von Uni und Verein zu Kaisers Zeiten sehr gut. Vom ASV veranstaltete Regatten waren sehr gut besucht. „Die Pommernwochen waren die zweitgrößte Segelveranstaltung nach den Kieler Wochen“, erzählt Föste.

Segelvergnügen mit der „Edith". Quelle: Sammlung Salewski

1909 wurde der geradezu legendäre Schoner „Edith“ erworben, der unter Führung von Paul Braß 1937 bis zu den Shetland Inseln segelte. Nach 1945 lag das Schiff im Wasser, der Zustand verschlechterte sich. Letzten Endes wurde die „Edith“ abgewrackt.

„Der Zweite Weltkrieg war eine große Zäsur für uns“, sagt Föste. Enthusiasten wie Hanne Subklew sei es zu verdanken, dass es einen Neustart als Sektion zunächst innerhalb der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Greifswald gab. „Besonders viele Ideen hatte in der Zeit nach 1945 Horst Lubs als Sektionsleiter“, erzählt Föste. So gingen die Jollentörns und die Boddenetappen auf seine Anregungen zurück. Aus den Hochschulvergleichen Greifswald/ Rostock entwickelte sich dank Beteiligung von Studenten aus Berlin-Karlshorst die DDR-Studentenmeisterschaft. Mit den sechs Jollen „Pirat“ wurde um den Titel des Unimeisters gekämpft.

Erster Platz für Fahrtensegler Der ASV Greifswald hat beim Fahrtenwettbewerb des Deutschen Seglerverbandes 2019 einen Sonderpreis für seine Jugend-Flottillen-Fahrt im Sommer 2018 bekommen. Die drei Skipper Marie-Christine Müller, Jan Bollmann und Kai Sommer und ihre Mannschaft fuhren die „Thetis“ und die „Stubber“ mit jungen Seglern von Greifswald bis nach Kopenhagen und zurück. Beides sind sogenannte Vierteltonner des in der DDR sehr populären Typs „ Hiddensee“, die von ASV-Mitgliedern in den 1970er Jahren selbst gebaut wurden,. Es handelte sich um eine Initiativbewerbung, den 13 Leute mit zwei Booten passte nicht wirklich, so Müller, denn jedes Boot hat nur fünf Kojen. Darum konnten nur drei junge Leute drei Wochen dabei sein. „Das Captainsdinner“ gab es übrigens in Stralsund.

Nach der Wende habe es zwei große Krisen gegeben. Die Segler gehörten damals zur Hochschulsportgemeinschaft. „Die HSG wollte uns nicht ziehen lassen“, beschreibt Föste die Situation. Wegen des beträchtlichen Vermögens sei aber die Selbstständigkeit der Segler nötig. Den Verbleib als korporatives Mitglied habe die HSG leider nicht gewollt. Der wiedergegründete Akademische Seglerverein ist nun eigenständig.

„Die zweite große Krise begann, als die Universität uns von unserem Grundstück in Wieck vertrieb“, so der ASV-Historiker. Der Hintergrund: Ende 2018 lief der Nutzungsvertrag mit der Uni über das mit viel Eigenleistungen errichtete Bootshaus aus. Die Segler sahen sich nicht in der Lage, die geforderte, um ein mehrfaches erhöhte, Pacht zu bezahlen.

Die Trennung sei inzwischen vollzogen, so Müller. Der Umzug aufs Vereinsgelände sei erfolgt. Außer einem Schuppen, Toilette und Sitzungsraum hat der ASV nichts mehr. Auch die Boote der gemeinsamen Jugendabteilung der drei Greifswalder Seglervereine mussten aus dem Bootshaus ausziehen. „Es muss etwas passieren“, sagt Marie-Christine Müller. Konkret heißt das, dass die Stadt mit ihren Planungen für die Wiecker Südmole schnell vorankommen soll. Eine Idee ist ein gemeinsam von den hier aktiven Vereinen genutztes Wassersportzentrum in diesem Bereich. Erst wenn die Planung steht, kann es langfristige Pachtverträge geben. Diese wiederum sind Voraussetzung, um Fördermittel für den Bau neuer Gebäude zu bekommen.

Auf Fahrt Quelle: ASV Greifswald

Vor der Ziegelgrabenbrücke Quelle: ASV Greifswald

Eckhard Oberdörfer