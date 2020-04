Ab 27. April: Maske wird zur Pflicht in der Stadtverwaltung Greifswald

Greifswald

Kein Zutritt ohne Maske: Ab dem 27. April wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Stadtverwaltung Greifswald zur Pflicht. Das hat der Verwaltungsstab der Stadt am Donnerstag entschieden. Diese Pflicht gilt sowohl für Besucher als auch für Mitarbeiter, wenn der notwendige Abstand nicht gewahrt werden kann, teilt die Stadtverwaltung mit.

300 Masken an Mitarbeiter ausgegeben

Die hat bereits in der vergangenen Woche 300 Stoffmasken für den Dienstgebrauch an Mitarbeitende ausgegeben. In kritischen Bereichen, wie beispielsweise bei der Feuerwehr oder der Friedhofsabteilung, werden medizinische FFP2-Masken genutzt.

Auf die Plicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung werden Besucher auch bei der telefonischen Terminabsprache hingewiesen. So eine Terminvereinbarung sollte in Fällen erfolgen, die eine persönliche Anwesenheit erfordern. Der Zugang zu den Verwaltungsgebäuden bleibe weiterhin beschränkt, informiert die Stadtverwaltung.

E-Mail und Telefon nutzen

Bürger haben aber jederzeit die Möglichkeit, ihre Anliegen per E-Mail an die zuständigen Fachämter senden. Zudem sind die Mitarbeitenden telefonisch erreichbar, dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr erreichbar.

Bei den einzelnen Dienstleistungen des Amtes für Bürgerservice und Brandschutz ist außerhalb dieser Sprechzeiten eine automatische Telefonansage geschaltet, die kurze Informationen zu den häufig gestellten Fragen gibt. Telefonnummern und Mailadressen für die öffentlichen Dienstleistungen sind im Internet unter www.greifswald.de/coronavirus zu finden.

Von Udo Burwitz