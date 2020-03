Ab Donnerstag keine Gastronomie mehr auf Greifswalder Wochenmarkt

Greifswald

Der Wochenmarkt in Greifswalds guter Stube ist beliebt. Am Dienstag schauten viele Hansestädter nach frischen Produkten oder Frühjahrsblühern Ausschau. Daran soll sich auch in Corona-Krisenzeiten nichts ändern. Das Treiben auf dem Historischen Marktplatz bleibe an den bekannten Tagen weiter bestehen, heißt es aus dem Rathaus.

„Allerdings haben wir die Fläche überplant, die einzelnen Anbieter stehen ab sofort weiter auseinander“, kündigt der Leiter des Amtes für Bürgerservice- und Brandschutz, Steffen Winckler, an. „Außerdem gibt es markierte Wartezonen für die Kunden“, sagt er.

Nachfrage der Händler ist groß

Während am Dienstag noch mobile Gastronomen auf dem Platz standen, fällt dieses Angebot ab Donnerstag auch flach. „Wir bieten vor allem jenen Händlern mit ihren Produkten eine Plattform, die für die Grundversorgung wichtig sind. Es kann deshalb passieren, dass wir aufgrund des geringeren Platzes Händler abweisen müssen.“

Die Nachfrage der Händler sei nach wie vor groß. Für viele sei es derzeit die einzige Möglichkeit, Umsatz zu machen. Markttag in Greifswald ist immer dienstags, donnerstags, freitags und samstags. In der Regel bieten zwischen 20 und 25 Händler ihre Waren an. Dies variiert von Wochentag zu Wochentag.

