Ab in den Kleingarten: Greifswalder fragen verstärkt nach Parzellen

Das öffentliche Leben fährt in diesen Tagen ruckelig wieder hoch nach Wochen von Ausgehverboten, Abstandsgeboten und geschlossenen Läden. Auch in vielen Gartenvereinen mussten Arbeitseinsätze abgesagt und das Vereinsleben eingeschränkt werden – doch in ihren Parzellen frönen die Pächter in Sparten mit Namen wie „Fortschritt“, „Hoffnung“ oder „Sonnenland“ weiter ihrem Lieblingshobby. Die Corona-Krise beschert den Kleingartenvereinen in der Stadt nun eine erhöhte Nachfrage – sie erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Wachsende Nachfrage

„Mit dieser Intensität hatten wir es sonst nicht zu tun“, sagt Kathrin Buchholz, Vorsitzende des Kreisverbandes der Gartenfreunde Greifswald. Vor allem junge Familien würden sich verstärkt für einen Kleingarten interessieren.

Ihre Ansprüche seien hoch: „Ich gehe mittlerweile davon aus, dass alle Gärten mit einer Laube und kompletter Bewirtschaftung weg sind“, sagt Buchholz. Zu haben wären demnach noch Flächen, die derzeit nicht oder nur bedingt urbar sind und auf denen eine Laube ganz fehlt oder in einem renovierungsbedürftigen Zustand ist.

Einen der rund 3700 Kleingärten in Greifswald bereitete Joachim Pautsch in den vergangenen Tagen für die neue Saison vor. Der 71-Jährige baut die beliebte Palette an Gemüse an, von Kartoffeln, Zwiebeln und Gurken über Tomaten, Erdbeeren, Bohnen und Paprika. „Ich war schon immer ein Gartenfreund. Die frische Luft, die Abwechslung, zu sehen, wie alles gedeiht ...“, das täte auch in der Corona-Krise besonders gut. Jeden Tag sei der Mann im Garten anzutreffen – meist in den frühen Morgenstunden, wenn Ruhe in der Anlage „Fortschritt“ herrscht.

Ungewollte Stille im Garten

Er berichtet vom Beginn der Pandemie, die er in einer Rehaklinik erlebt hätte, in der Pfleger und das Personal den Ernstfall durchgespielt hätten. „Und bald lief auch der Erste mit Maske durch das Gebäude. Ja, da ging einem schon die Muffe“, sagt der Familienvater, der seit 2004 seine Parzelle an der Osnabrücker Landstraße bewirtschaftet.

Franjo Budim (61) wünscht sich wieder mehr Gäste in seinem Garten. Quelle: Christopher Gottschalk

Franjo Budim (61) mag es eigentlich lebhaft in seinem Garten in der Nähe der Hans-Fallada-Straße – doch die Grillschale ist kalt, Schwein am Spieß wurde seit Wochen nicht gegrillt. „Dabei feiern wir hier gerne mit Freunden und Familie. Sonst konnte man auch Kaffee trinken mit Freunden. Aber das war jetzt alles nicht mehr.“ Gartenzeit auf dem Areal, das er seit zehn Jahren pachtet, sei für ihn Abschalten und Ablenkung, um nicht den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden zu sitzen.

Noch wenige freie Parzellen zu haben

Seit der Corona-Krise ist er jeden Tag dort, mäht den Rasen, werkelt in seinen Gewächshäusern, in denen Gurken wachsen, die er gerne an Nachbarn verschenkt. Auch das ist ein Vorteil der Gärtnerei, findet Joachim Pautsch: „Zwar denken Bekannte immer, dass das aus dem Supermarkt genauso schmeckt wie selbst Angebautes – aber wenn sie eine frische Gurke aus dem Garten probieren, staunen sie.“

Freie Plätze bietet unter anderem noch der Gartenverein „Sonnenland“ in der Herderstraße an. „Wir haben insgesamt 150 Parzellen und noch können Interessenten sich melden“, so Vereinsvorsitzender Norbert Hirr (63). Seine Sparte habe jedoch ein anderes Problem als die Corona-Krise: „Manche der ehemaligen Pächter hatten eine fehlende Zahlungsmoral.

Manche Gärten stehen jetzt leer und können nicht verpachtet werden, weil wir die Schulden erst einholen müssen.“ Plötzlich würden Pächter die Flächen verlassen, ohne dem Verein Bescheid zu sagen. Eine erhöhte Nachfrage wegen der Corona-Krise könne Hirr nicht feststellen. „Aber über die Tage waren bestimmt an die 30 Prozent mehr Leute in ihren Gärten als zu gewöhnlichen Zeiten. Auch ich bin jetzt öfter hier.“

In vielen Gärten züchten Pächter Gemüse und Blumen in selbst gebauten Gewächshäusern. Quelle: Christopher Gottschalk

Interessenten melden sich beim Kreisverband Gartenfreunde

Wer sich für einen Garten interessiert, solle sich direkt bei den Vereinen melden, empfiehlt Verbandsvorsitzende Kathrin Buchholz. 39 Sparten gäbe es alleine in Greifswald; in der Stadt und im Umland gehörten insgesamt 4700 Gärten zum Kreisverband. Buchholz verweist auf die Internetseite klarschiff-hgw.de, in der teilweise Gartenanlagen eingezeichnet sind. Man erkennt sie an roten Flächen auf grünem Grund. Für weitere Informationen wenden sich Interessierte direkt an den Verband unter der Nummer 03834 825275.

Von Christopher Gottschalk