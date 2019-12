Greifswald

Austern an der französischen Atlantikküste fischen, Esel in den Pyrenäen melken, Wale und Nordlichter in Nordnorwegen beobachten – die Greifswalderin Victoria Lommatzsch stürzt sich derzeit von einem Abenteuer ins nächste. „The Van Taste“ nennt sie ihr Projekt, für das sie in den sozialen Medien bereits Tausende Menschen begeistern konnte.

Die Idee dahinter: In einem zur Einraumwohnung ausgebauten Kleinbus durch Europa reisen, Menschen begegnen und die kulinarischen Raffinessen des Kontinents entdecken, um ein Jahr später ein eigenes Kochbuch zu schreiben. „Das Buch war schon länger mein Wunsch“, sagt Lommatzsch. „Der ließ sich mit dieser Reise perfekt verbinden.“

Vom Kleinbus zur Einraumwohnung

Vor gut einem Jahr werkelte die gelernte Kauffrau noch am weißen Volkswagen-Camper herum, den sie sich für 13 000 Euro kaufte. Weitere 13 000 Euro investierte sie in den Umbau des Busses für Baumaterial, Einrichtungsgegenstände und eine Solaranlage auf dem Dach. Allein der Kühlschrank verschlang 1000 Euro. „Dafür ist er extraleise, damit ich schlafen kann, wenn ich direkt daneben im Bett liege“, erklärt Lommatzsch.

Ihr mobiles Zuhause baute sie fast ohne Hilfe zusammen. Auf dem Hof ihres Vaters schnitt sie Löcher für Fenster in die Außenwände und stutzte mit einer Kreissäge Leisten und Bretter für die Innenverkleidung. Sie erinnert sich noch gut an diesen Moment, als ihr Vater am ersten Tag der Bauarbeiten erstaunt vor ihr stand: „Du willst das echt durchziehen, oder?“

Elf Länder und 30 000 Kilometer

„Ja, natürlich“, sagte sie schon damals. Und sie hat es durchgezogen, sich gewagt, ihren gut bezahlten Job bei Siemens zu kündigen und finanzielle Sicherheit gegen „Spencer“, wie sie ihren Van liebevoll nennt, einzutauschen. An die Risiken habe sie kaum einen Gedanken verschwendet. „Ich hatte genug von der Arbeit in einem Konzern, in dem ich nur eine Nummer bin“, sagt Lommatzsch. „Ich brauchte eine Auszeit, um mich zu zentrieren. Und ich wollte am Ende des Tages das Ergebnis meiner Arbeit sehen“, meint sie mit Blick auf ihr Kochbuch.

Elf Länder haben sie und „Spencer“ mittlerweile bereist und über 30 000 Kilometer zurückgelegt. Erst ging es nach Tarifa in Spanien, dann nach Portugal. Später folgte sie den Landstraßen der französischen Atlantikküste, bereiste die Beneluxländer und fand schließlich den Weg nach Schweden und Norwegen. Dabei übernachtete sie stets in ihrem Bus, den sie auf Campingplätzen oder, wo es erlaubt war, in der Wildnis parkte.

„Ich dachte, ich werde ausgeraubt“

Anfangs habe sie noch ein mulmiges Gefühl dabei gehabt, so ganz allein in ihrer mobilen Wohnung. „Ich dachte an den ersten Tagen, ich werde ausgeraubt“, erinnert sich Lommatzsch. In all den Monaten habe es jedoch nicht eine Situation gegeben, in der sie an ihrer Reise gezweifelt hätte. Auch Einsamkeit habe sie nie verspürt. Im Gegenteil: „Ich habe so viele besondere Menschen kennengelernt“, sagt sie. „Sie und ihre Geschichten haben meine Reise sehr bereichert.“

So wie das kanadische Pärchen, das eines Tages an der portugiesischen Algarve an ihre Tür klopfte. „Am Ende unseres netten Gesprächs schenkten sie mir eine Flasche von ihrem Ahornsirup,“ erzählt Lommatzsch mit einem Lächeln. Die süße Leckerei aus Nordamerika war jedoch nur eine von vielen, denen sie auf ihrer Reise begegnete. Mit 90 Lebensmittelproduzenten traf sie sich, probierte regionale Spezialitäten und machte Notizen für ihr Kochbuch.

Erst Italien , dann die Selbstständigkeit

Schwedische Zimtwecken, portugiesische Fischboulette, niederländische Kartoffelsuppe und mit Gouda gefüllte Hackbällchen, spanische Paprikasuppe mit Chorizo – die Liste der Gaumenfreuden, die sie kennenlernte, ist lang.

Und wenn es nach Lommatzsch geht, wird sie im neuen Jahr noch erweitert. Dann nämlich wolle sie nach Italien. „Daran führt kein Weg vorbei, wenn es ums Essen geht.“ Im März wolle sie aber endgültig zurückkehren. Dann werde vermutlich auch das Kochbuch fertig sein. Wann es in den Druck geht, steht noch nicht fest. „Das hängt davon ab, wann ich einen passenden Verlag finde“, so die Hobby­köchin.

Und dann? Obwohl es ihr in ihrem Van an nichts fehle, freue sie sich auf die Sesshaftigkeit. „Alles im Leben hat seine Zeit“, sagt sie. Deshalb wolle sie den nächsten Lebensabschnitt einem weiteren Lebenstraum widmen: ein eigenes Bed & Breakfast in Deutschland. Auf die Zukunft als Selbstständige freue sie sich. Doch auch ohne ein Leben im Van ist sich die Abenteurerin sicher: „‚Spencer‘ werde ich auf jeden Fall behalten.“

Von Flemming Goldbecher