Greifswald

Auch unmittelbar vor der Wahl machen die politischen Gegner vor den Plakaten der Kontrahenten nicht halt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums mitteilte wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Sachbeschädigungen aus Greifswald gemeldet. In der Nacht zum Sonnabend musste sogar die Feuerwehr ausrücken – am Hansering hatten unbekannte Täter Wahlplakate der FDP angezündet. Die Flammen waren schnell gelöscht, der oder die Täter konnten flüchten.

Auch bei der CDU beklagt man die Zerstörung eines Wahlbanners (ein großformatiges Textilplakat) in der Osnabrücker Straße. Hier zerschnitten die Täter den Stoff. Die AfD muss ebenfalls Verluste an Wahlplakaten hinnehmen. In der Lomonossowallee sind ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend 21 Plakate der Partei abgerissen worden, wie die Polizei mitteilte. Auch am Hansering liegen die Plakate am Boden, hier ist aber noch keine Meldung bei der Polizei eingetroffen.

All diese Fälle werden als politisch motivierte Taten gewertet und im kommenden Jahr in die Statistik eingehen.

Anne Ziebarth