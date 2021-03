Greifswald

Der große Speicher in der Marienstraße prägt seit 1937 mit seinen rund 35 Metern Höhe Greifswalds Stadtsilhouette von nördlicher Richtung. Der Greif, das Wappentier der Stadt, ziert die Westfassade. Aber seit fast drei Jahrzehnten verfallen das leer stehende Getreidesilo und das benachbarte Lagergebäude.

In den vergangenen Jahren sind bereits einige Klinker, die das Betonsilo verkleiden, heruntergefallen. Auch die Zahl 1937, das Jahr der Einweihung, am Giebel teilte dieses Schicksal. Um Gefahren für Passanten zu vermeiden, wurde 2019 das Dach abgedeckt und im September 2020 die Hafenstraße in diesem Bereich gesperrt.

Seit voriger Woche laufen Abrissarbeiten einer Rostocker Firma im Auftrag des Eigentümers, des Berliner Petruswerks, nachdem die Stadt die Genehmigung zur Beseitigung des Denkmals gegeben hatte. Derzeit wird das zweigeschossige Lagergebäude abgerissen. Das 35 Meter hohe verklinkerte Stahlbetonsilo steht noch. Das Schicksal des Greifswalder Wappentiers bewegt viele Hansestädter: Wird der Greif vor einer Sprengung des Gebäudes demontiert und gerettet? Er könne zum Beispiel den schmucklosen Kubus des neuen Stadtarchivs An den Wurthen zieren, so ein Vorschlag.

Sprengung des Speichers ist nicht möglich

„Wegen der umgebenden Wohngebäude können wir nicht sprengen, das wäre zu gefährlich“, sagt Petruswerk-Geschäftsführer Douglas Fernando. „Wir haben eine Hamburger Firma beauftragt, mit der wir auch in Berlin zusammenarbeiten. Für den Abriss wird ein Kran eingesetzt.“ Das werde nicht einfach sein und sei nicht ungefährlich.

Keine Wiederanbringung des Greifen am Neubau

Eine Wiederanbringung der dunklen Klinker nach deren Bergung an einem Neubau ist seitens des Petruswerks nicht vorgesehen. Die bisherigen Pläne für ein elfgeschossiges Apartmenthaus sehen das jedenfalls nicht vor.

Die Denkmalbehörde hatte zunächst innerhalb des Verfahrens eine Bergung des Greifen vom Petruswerk gefordert. Aber der „Bauherr konnte fachlich und denkmalpflegerisch nachvollziehbar darlegen, dass eine Bergung nicht oder nur unter unverhältnismäßig hohen Aufwendungen möglich ist“, erläutert Stadtsprecherin Andrea Reimann den Verzicht darauf. Der Greif müsse aber zeichnerisch und fotografisch dokumentiert werden. Eine Auflage, das Kunstwerk am Neubau oder an anderer Stelle in der Stadt anzubringen, sei aus der Sicht der Denkmalpflege nicht begründbar. Speicher und Greif seien ein zusammengehörendes Denkmal.

Das Betonsilo steht noch Quelle: Eckhard Oberdörfer

Allerdings gibt es Privatleute, die das Kunstwerk von der Betonwand abnehmen und in Absprache mit der Abrissfirma erst einmal sicherstellen wollen. Das sei möglich, so Douglas Fernando. Aber das müsste auf eigenes Risiko erfolgen. Und die Zeit drängt.

Entwurf des Kunstwerks stammt von einem Greifswalder

Der Entwurf für das dekorative Stadtwappen stammt von Hanns Schubert (1887 bis 1963, eigentlich Johannes Schubert). Den Auftrag erhielt der Maler und Grafiker von der Getreidegesellschaft als Bauherr, nachdem der Rohbau bereits fertiggestellt war. Schubert arbeitete seit 1928 am Greifswalder Lyzeum als Kunsterzieher.

Er hat 1936 das Goldene Buch der Stadt gestaltet und stellte im Greifswalder Haus der Heimat (Heimatmuseum) aus. Für das Anatomische Institut arbeitete Schubert als Zeichner. Von ihm stammen Bilder der dortigen Professorengalerie. Den Speicher hat er während der Bauphase 1936/37 mehrfach aus unterschiedlichen Perspektiven gezeichnet.

Das Aquarell von Hanns Schubert zeigt den Greifswalder Hafen mit dem großen Speicher Quelle: Pommersches Landesmuseum

Mit Ziegelbaukasten Modell des Speichers hergestellt

Wie sein Sohn Prof. Matthias Schubert (Jahrgang 1928) mitteilte, nutzte sein Vater dessen Ziegelbaukasten für die Herstellung eines Modells des Speichers. Auf dem Dachboden des Schubertschen Speichers habe er dann den Entwurf für den Greifen – so groß es ging – gezeichnet. Auf der Hafenstraße vor dem Speicher wurden die Ziegel für den Greif angeordnet.

Dunkelrote, schwarze und grüne Ziegel herausgesucht

„Dabei war ich meinem Vater auf der Baustelle behilflich, aus den gestapelten Ziegelsteinen solche herauszufinden, die beim Brennen eine besonders auffallende Farbe auf der Sichtseite angenommen hatten“, so Matthias Schubert. „Dunkelrote, schwarze, grünliche Farben waren besonders geeignet.

Die Fassade des neuen Stadtarchivs wäre möglicherweise als Anbringungsort geeignet gewesen Quelle: eob

Der Greif wurde, nachdem alle Ziegel genau geordnet und nummeriert waren, oben vom Gerüst aus von tüchtigen Maurern genau nach der Vorlage Stein für Stein zu einem Relief vermauert“, erzählt er. Schon vor fünf Jahren schlug Matthias Schubert vor, den Versuch zu wagen, den Greif zu bergen und vielleicht an anderer Stelle wiederaufzumauern. Ideen wie die Wiederverwendung des Greifen an der schmucklosen Fassade des neuen Stadtarchivs An den Wurthen oder am geplanten Neubau des Landesarchivs wurden indes nicht offiziell diskutiert.

Speicher entstand über Reichsprogramm für Autarkie

Dass in Greifswald 1936/37 ein großes Silo errichtet wurde, hängt mit dem Wunsch der NS-Regierung nach Autarkie in der Lebensmittelwirtschaft zusammen. In den 1930er-Jahren wurde ein „Reichsspeicherprogramm“ aufgelegt. Die wasserseitige Silhouette Stralsunds etwa prägen mehrere solcher Autarkie-Speicher. In Demmin wird der 1940 errichtete Klänhammersche Speicher noch heute als Getreidespeicher genutzt. Die Deckenhöhen im früheren Greifswalder Kornspeicher sind niedrig, die Fenster sind klein. Ein Betontrichter zieht sich durch das Gebäude. Eine Sanierung für eine neue Nutzung unter diesen Voraussetzungen gilt als unwirtschaftlich.

Neues Zentrum zwischen Wohnresidenz und Hansering

Aus heutiger Sicht wäre es möglicherweise besser, er befände sich im Greifswalder Besitz. 2014 bot der damalige Bausenator Jörg Hochheim (CDU) dem Petruswerk erfolglos die Rückübereignung an die Stadt an. Cottbusser Studenten hatten Visionen für den Bereich entwickelt, die viel Beifall fanden. Dazu gehörte zum Beispiel die Nutzung des Speichers als Archiv mit einem anschließenden Hanse- und Schifffahrtsmuseum. Weitere gleich hohe Gebäude sollten Bezugspunkte bilden, der Bereich zum Zentrum einer Flaniermeile zwischen Wohnresidenz am Ryck und Hansering werden.

Interessenten gab es genug, nachdem der Speicher nach der Wende nicht mehr benötigt wurde, leer stand und verkauft wurde. Ein Hamburger erwog Anfang der 1990er-Jahre, ein Buddelschiffmuseum einzurichten. Rostocker Investoren begannen 2002 mit Umbauarbeiten für eine Gaststätte, eine Arztpraxis, ein Labor sowie 32 Wohnungen. Sie wurden gestoppt, weil es keine Baugenehmigung wegen fehlender Parkplätze gab.

Vor zehn Jahren: Ankündigung für Hotelbau mit Skybar

Ende 2010 erwarb das Petruswerk den Speicher nach einigem Hin und Her. Douglas Fernando kündigte den Bau eines Hotels mit Skybar an. 2015 wollten Thüringer das Denkmal erwerben, den Speicher aufsägen und die Betontrichter entfernen. Eine Idee, die früher schon Greifswalder Immobilienunternehmer verfolgt hatten. Das Petruswerk verkaufte nicht.

Geschäftsführer Douglas Fernando möchte am Liebsten gleich nach Abriss und Beräumung mit dem Bau eines elfgeschossigen Apartmenthauses, wie der Speicher etwa 35 Meter hoch, starten.

So könnte das elfgeschossige Apartmenthaus aussehen Quelle: Büro BQB

Dem Petruswerk gehört an der Ecke Marienstraße/Hafenstraße allerdings nur das Speichergrundstück. Das umliegende Gelände mit in der DDR von der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft (BHG) genutzten Gebäuden erwarb nach der Wende ein Kölner, der eine Kfz-Werkstatt einrichten wollte.

Akzente durch anspruchsvolle Architektur setzen

Er verkaufte schließlich an die Greifswalder Quartier am Ryck GmbH, die die neuen speicherartigen Wohnhäuser an der Hafenstraße bauen ließ. Die Gesellschafter ließen die Gebäude beseitigen, das Gelände beräumen. Die Quartier am Ryck GmbH wolle an der Marienstraße städtebauliche Akzente durch anspruchsvolle Architektur setzen, kündigten die Greifswalder an.

Ohne Bebauungsplan kann nichts Neues entstehen

Damit die Pläne umgesetzt werden können, muss erst Baurecht geschaffen werden, und zwar über den „Bebauungsplan 55 A – Alter Speicher“. Er umfasst insgesamt mehr als fünf Hektar. Dazu gehören drei Hektar des früheren Möbelwerks im Besitz des Petruswerks sowie Bestandsgebäude und Grundstücke anderer Eigentümer. Östlich grenzt es an das Schwedenkontor und den B-Plan 55.

Im Dezember 2019 wurde der Vorentwurf veröffentlicht. „Die Stadt muss sagen, was sie in diesem Bereich will“, sagt Fernando. „Ich habe drei Varianten vorgelegt und will nach zehn Jahren endlich loslegen.“ In dem Vorentwurf ist festgelegt, dass der Speicher durch ein gleich hohes, stadtbildprägendes Gebäude ersetzt werden muss. Dagegen gibt es allerdings großen Widerstand, unter anderem von der Altstadtinitiative.

Über Entwurf für B-Plan wird frühestens im dritten Quartal abgestimmt

Die Stadt geht davon aus, dass ein Beschluss der Bürgerschaft über einen Entwurf und die folgende Auslegung des B-Plans 55 A frühestens im dritten Quartal erfolgen kann. Denn es müssten noch diverse Unterlagen und Gutachten erarbeitet werden, darunter der Umweltbericht, eine verkehrstechnische Studie und Altlastenuntersuchung. Ein zu lösendes Problem ist der Ausgleich für die geplante Beseitigung der Bäume, laut Gesetz ist das ein Wald.

Von Eckhard Oberdörfer