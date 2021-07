Anklam/ Ueckermünde

Donnerstag, 11. März in Ueckermünde. Dali P. bringt ihre beiden Töchter abends ins Bett. Sie leben zu dritt in Anklam, sind aber gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Behandlung. Die Folgen der Flucht aus Georgien, familiäre Probleme und daraus resultierende Ängste sollen hier behandelt werden. Es wird die vorerst letzte Nacht für die Familie P. in Deutschland.

Gegen drei Uhr werden sie von Polizisten aus dem Schlaf gerissen, dürfen ihre Habseligkeiten in der Psychiatrie und in ihrer Wohnung in der Anklamer Südstadt zusammenpacken. Danach ab in den Kleinbus und zum Flughafen. Eine Nacht später werden sie bereits in Georgien schlafen. Kein „auf Wiedersehen“, keine letzten Worte.

Asylantrag wurde nach 13 Tagen abgelehnt

Bis Ende Mai 2021 gehört die kleine Familie damit zu 65 Personen, die in diesem Jahr aus Mecklenburg-Vorpommern abgeschoben worden sind. Die Zahl der insgesamt abgeschobenen Personen aus dem Land nimmt seit Jahren stetig ab. Waren es 2016 noch 846 Menschen, wurden im vergangenen Jahr – auch bedingt durch Corona – noch 156 Menschen des Landes verwiesen. In welche Länder die Menschen abgeschoben werden, welches Geschlecht sie haben oder mit welchem Status sie in Deutschland leben, ist nicht klar. Auf Nachfrage heißt es vom Innenministerium des Landes, dass diese Angaben nicht statistisch erfasst und somit eine automatisierte Auswertung nicht erfolgen könne.

Klar ist aber: die Schicksale der Betroffenen unterscheiden sich sehr. Die Asylpolitik verlangt, dass sie das Land verlassen, etwa wenn, wie im Fall von Familie P., der Duldungsstatus der Mutter nicht verlängert wird. Seit Februar 2018 sind die drei in Deutschland. Ihr Anfang März eingereichter Asylantrag wurde nach nur 13 Tagen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt. Mitte September 2020 wurde auch die Klage von Dali P. gegen diese Entscheidung abgelehnt, seitdem lebte sie als „vollziehbar ausreisepflichtig“, also in der Angst, jederzeit wieder nach Georgien abgeschoben werden zu können.

Todesangst ließ Familie aus Georgien fliehen

Über eine Chat-App schildert sie von Georgien aus, wieso sie 2018 nach Deutschland kamen. Sie schreibt: „Wir haben unsere Heimat verlassen wegen Familienproblemen. Der Vater von meiner älteren Tochter hat uns sehr gestresst und mit dem Tod bedroht und da die Polizei nichts tun konnte und wir auch nicht, haben wir entschieden, nach Deutschland zu ziehen.“

Während ihre Töchter das Anklamer Gymnasium und eine Kita besuchen, versucht Dali P. Fuß zu fassen, Normalität zu entwickeln. „Ich habe gearbeitet und einen Deutschkurs gemacht. Ich habe alles versucht, um dort bleiben zu können, aber nichts hat geklappt“, schreibt sie. Im Juli 2019 macht sie ein Praktikum als Pflege- und Servicekraft im Gesundheits- und Pflegezentrum der Hansestadt, in diesem Bereich möchte sie auch eine Ausbildung machen, arbeiten und mit ihren Kindern in Anklam bleiben. Zwischen September 2019 und August 2020 arbeitet sie in der Einrichtung als Pflegehelferin, macht nebenbei einen Kurs, der sie auf die B 1-Deutschprüfung vorbereitet. Dieser Abschluss ist notwendig, damit Dali P. den erhofften Ausbildungsvertrag als Gesundheits- und Krankenpflegerin bekommen kann.

Corona und Fristen verhindern Arbeitsvertrag

Doch Corona kommt dazwischen. Der Kurs muss im Spätherbst pausiert werden, geht nicht digital weiter. Nicht pausiert wurden allerdings die Fristen von BAMF und Ausländerbehörde. Ohne Corona hätte Dali P. im Februar dieses Jahres ihr B 1-Zertifikat abschließen können und einen Ausbildungsvertrag erhalten. So blieb das Ende der Duldung und die Abschiebung in ein für ihre Töchter gänzlich unbekanntes Land, wo sie keine Bekannten hat, kaum Hilfsangebote für Migranten vorgehalten werden.

In Deutschland erhielt die Familie diese Hilfe vor allem durch die Caritas. Leonie Vangelista ist in Anklam für die Migrationsberatung zuständig, kennt die drei. Sie ist wütend über das, was der Familie geschehen ist. „Durch die Corona-Pandemie pausierte der Kurs, so dass ein Abschluss gar nicht möglich war. Dieser Umstand wurde nicht berücksichtigt“ so Vangelista.

Das BAMF erklärt auf Nachfrage, dass eine solche Verlängerung von Fristen nicht möglich sei. Stattdessen habe man den Organisationen, die Deutschkurse durchführen, Hilfe an die Hand gegeben, wie diese während Corona weitergeführt werden können, die Verantwortung also weitergetragen. Nicht nur der Weg zum 11. März hin, sondern auch die Abschiebung selbst wird von Vangelista stark kritisiert. „Eine solche unerwartete Abschiebung aus einem ärztlichen Schutzraum verschlimmert Probleme und wirkt retraumatisierend“, erklärt sie.

Auf Nachfrage beim Kreis als zuständige Verwaltung heißt es jedoch, dass der behandelnde Arzt lediglich eine „Depression mit leichtem Ausmaß“ gesehen habe, welche sich in Verbindung mit der „anstehenden Rückführung manifestiert“ habe. Bedenken bezüglich der Rückführung in das Heimatland habe der Arzt jedoch nicht gesehen.

Lehrerin erfährt von Freundin von der Abschiebung

Diana ist eine Freundin von Gvantsa R., der ältesten Tochter von Dali P. Sie waren nicht nur in der gleichen Klassenstufe auf dem Anklamer Gymnasium, die 15-Jährige kennt auch das Gefühl, nur in Duldung zu leben. Vor acht Jahren kam sie mit ihrer Familie aus Tschetschenien. Sie war eine der ersten, die Gvantsa 2018 kennenlernte, sie wurden Freunde, als sie ihr den Schulweg zeigte und ihr half, sich in Deutschland zurechtzufinden. Sie erinnert sich an den März. Corona tobte, alle waren im Homeschooling. Gvantsa irgendwann nicht mehr. Erst durch die Mutter erfährt Diana von dem Schicksal ihrer Freundin, muss es sogar der Lehrerin erzählen.

Während die Eltern der beiden Mädchen wieder Kontakt haben, ist er zwischen den Freundinnen eingeschlafen. Diana beschreibt Gvantsa als einen ruhigen Typ. Sie sagt, dass sie ihre Freundin vermisse.

Keine Hilfe und keine Chance auf Rückkehr

Während beide Kinder in Georgien wieder die Kita und Schule besuchen, konnte P. noch keinen Job finden. Sie ängstigt sich zudem um die Zukunft. Georgien ist ein zerrissenes Land. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Journalist von homophoben Demonstranten ermordet, mehrere andere Journalisten teilweise schwer verletzt. In Tiflis demonstrieren seit Tagen Tausende Menschen in den Straßen, die Gesellschaft ist zerstritten.

Niemand scheint sich um drei Menschen zu kümmern, die gerade aus Deutschland kommen. Dali P. schreibt: „Ich habe mein Bestes gegeben, um dort zu bleiben, meine Kinder sind halb verhungert, die georgische Regierung kümmert sich nicht darum, ich habe das Rote Kreuz um Hilfe gebeten, aber ich bin seit drei Monaten hier, niemand hat mir geholfen.“

Ein Happy End ist für Familie P. aktuell nicht in Sicht. Nach einer Abschiebung gilt in Deutschland eine Einreisesperre, die auch einen erneuten Asylantrag beinhaltet. Die Frist beträgt zwei Jahre.

Von Philipp Schulz