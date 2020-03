Zinnowitz

Eigentlich kneten sie ihren Kunden gut gelaunt die Sorgen und Verhärtungen aus den Muskeln, doch dieser Tage sind Senol (51) und Shaziye Avul (47) selbst sehr angespannt: „Unsere Zukunft ist total unklar. Ich habe sehr viele Ängste und schlaflose Nächte“, sagt die Hamam-Meisterin, die mit ihrem Ehemann Senol und Sohn Berk (23) ein beliebtes türkisches Bad in der Zinnowitzer Bernsteintherme betreibt.

Doch jetzt steht fest: Nach fast 20 Jahren ist Schluss. Avuls, die 2002 aus Istanbul nach Usedom kamen, müssen Ende April ihre beliebte Einrichtung schließen. Tim Dornbusch, Inhaber des Zinnowitzer Hotels Baltic und des dazugehörigen Spaßbades bestätigt: „Der Pachtvertrag läuft aus, auf eine weitere Zusammenarbeit konnten wir uns nicht einigen.“ Er benötige den Platz zudem für einen Umbau innerhalb des Hauses.

Vom Seniorchef des Baltic-Hotels nach Zinnowitz geholt

„Wir sind sehr traurig“, sagt Shaziye Avul. Denn nach so langer Zeit „mit vielen zufriedenen Kunden“ hätte sie gern weitergemacht auf Usedom. Die drei Hamam-Meister (auch Sohn Berk bestand vor kurzem die Ausbildung) bieten in der 1. Etage der Bernsteintherme Original-Hamam-Behandlungen nach türkischer Art an – ein Reinigungsritual auf einem Marmorstein mit Schaum und intensiver Massage, dazu viele weitere Anwendungen.

Baltic-Senior-Chef Hans Dornbusch hatte das Ehepaar vor 18 Jahren mit dem damals noch kleinen Sohn über eine Bekannte auf die Insel gelotst, weil er ein solches Angebot für die Bernsteintherme haben wollte. „Wir sind 2002 gekommen, hatten zunächst Heimweh, aber haben uns dann super hier eingelebt“, sagt Senol Avul. „Ich habe hier den ersten Schnee meines Lebens gesehen“, berichtet der gebürtige Istanbuler: „Und unser Sohn ist hier groß geworden.“ Senol und Berk Avul spielen ein Mal die Woche in Wolgast Fußball mit den Einheimischen. Seine Familie habe sich bestens integriert und schon darauf eingestellt, bis zur Rente in Zinnowitz zu arbeiten.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Shaziye, Sohn Berk und Senol Avul kurz vor Weihnachten 2016. Da waren sie gut ein Jahr als Hamam-Meister in der Bernsteintherme selbstständig. Zuvor hatten sie 13 Jahre als Angestellte dort gearbeitet. Quelle: Alexander Loew

„Möchten gern weiter Hamam machen“

Nun wüssten sie nicht, wie es weitergeht, sagt Shaziye Avul: „Wir möchten gern weiter Hamam machen oder zumindest Massagen anbieten, haben aber noch keinen neue Arbeitgeber.“ Am liebsten würden sie auf Usedom bleiben, zumindest aber in Mecklenburg-Vorpommern. Im Hotel Neptun Warnemünde beispielsweise hätten sie sich schon beworben.

Tim Dornbusch bedauert die Trennung, wie er betont: „Ich habe großen Respekt vor der Familie, wie lange sie durchgehalten haben.“ Letztlich habe sich aus seiner Sicht ein Hamam-Angebot in Zinnowitz aber nicht rentiert. In der Zeit als Avuls bei der Bernsteintherme angestellt gewesen seien, habe der Bereich rote Zahlen geschrieben. Dornbusch: „Um ihnen trotzdem eine Zukunft zu ermöglichen, haben wir das Hamam ausgegliedert und Avuls haben seit 2015 auf selbstständiger Basis und einem Pachtvertrag mit uns ihre Einrichtung betrieben.“

Dieser Vertrag laufe nun aus. Das nutze er, um den Bereich, in dem derzeit das Hamam untergebracht ist umzubauen, erläutert der Baltic-Chef: „Dort soll ein vernünftiger Zugang für unsere Hotelgäste zum Thermenbereich entstehen.“

Thermenchef: Habe ihnen angeboten, zu bleiben

Dornbusch betont, dass es nicht unbedingt eine Trennung habe geben müssen: „Ich hatte ihnen angeboten als Angestellte bei uns zu bleiben – ihm im Saunabereich und ihr im Restaurantbetrieb.“

Doch Avuls wollen als Hamam-Meister weitermachen. Bei ihnen bleibt eine gewisse Bitterkeit zurück: „Wenn uns Herr Dornbusch mehr unterstützt hätte und auch im Baltic mehr Werbung für das Hamam gemacht hätte, dann wäre auch mehr Umsatz möglich gewesen“, meint Shaziye Avul. So ist nun aber Ende April Schluss – und eine kleine Ära der türkischen Badekunst auf Usedom endet.

Beliebt: Das Hamam von Familie Avul in Zinnowitz hat viele Fans. Auch Box-Weltmeister Arthur Abraham schaute während eines Trainingslagers auf Usedom vorbei. Quelle: OZ-Archiv

