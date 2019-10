Begeisterung pur zum Abschluss des Usedomer Musikfestivals

Ahlbeck

Mit einem grandiosen Konzert ging am Sonnabend das Usedomer Musikfestival zu Ende: In der ausverkauften Lokhalle der Usedomer Bäderbahn in Ahlbeck feierte das Publikum ausgelassen die Berlin Comedian Harmonists. Die 400 Gäste in der Lokhalle erklatschten sich mit Standing Ovations drei Zugaben und sorgten dafür, dass die Berlin Comedian Harmonists nach dem Konzert den Wunsch äußerten, unbedingt wiederkommen zu wollen – Programme hätten sie dafür genug auf Lager.

Bevor Gassenhauer wie „Veronika, der Lenz ist da“, „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Das ist die Liebe der Matrosen“ und das wunderbare Lied „Ein Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt“ erklangen, erinnerten Intendant Thomas Hummel gemeinsam mit Dr. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, an das Schicksal der jüdischen Mitglieder der Comedian Harmonists. Vor dem Hintergrund des antisemitisch motivierten Terroranschlags auf eine Synagoge in Halle betonten beide das Anliegen der im Ostseeraum beliebten Veranstaltungsreihe: Völkerverständigung über Ländergrenzen hinweg, Respekt, Toleranz und Offenheit. Das Publikum zollte den Ansprachen gegen Antisemitismus mehr als nur Respekt – es erhob sich von den Plätzen.

Dass das Publikum restlos begeistert war, lag daran, dass die Musiker ihren Originalen mit einer Perfektion den Originalen nahe kommen, die so manches Mal zur Überlegung führte, wer da jetzt wohl singt. Selbst Kinder, die im Publikum saßen, wie die achtjährige Tochter von Felix Klein, waren hin und weg. „Die hätten noch länger singen sollen“, sagte Mathilda, die Schülerin der dritten Klasse ist. Ihre Mutter verriet dann, warum die kleine so versessen auf die Musik der Comedian Harmonists ist: „Sie haben in der Schule gerade das Lied von kleinen grünen Kaktus gelernt und sich damit auseinandergesetzt.“

„Wir müssen wachsam sein“

Doch dieses Konzert mit den Berlin Comedian Harmonists war viel mehr als nur pure Unterhaltung und Lebensfreude. Abwechselnd lasen die Musiker aus dem Tagebuch von Harry Frommermann, dem Gründer „der ältesten Boygroup der Welt“. Er war Jude. Schnell wurde deutlich, wie Hass, Neid, Fremdenfeindlichkeit und falscher Gehorsam eine ganze Gesellschaft vergiften können. Aufgeschrieben 1934/35, „ist die Aktualität zu heutigen Geschehnissen größer denn je. Wir müssen allesamt wachsam sein“, sagte dazu UBB-Chef und Gastgeber, Jörgen Boße.

500 Jahre alte Texte klingen wie aus heutiger Zeit

Das Usedomer Musikfestival präsentierte vom 21. September bis zum 12. Oktober insgesamt 40 Konzerte. Erstmals war Deutschland der Länderschwerpunkt. Die Gäste erlebten Hochkaräter wie Broadwaystar Ute Lemper, das Baltic Sea Philharmonic mit jungen Musikern aus allen Ostseeanrainern unter der Leitung von Kristjan Järvi und die us-amerikanische Pianistin Simone Dinnerstein. Sie lauschten dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Pablo Heras-Casado mit Bariton Matthias Goerne.

Im vorletzten Konzert in der Marienkirche der Stadt Usedom unter dem Motto „30 Versuche, die Welt zu begreifen“ trat gemeinsam mit dem Goldberg Septett der bekannte Schauspieler Ulrich Noethen auf. Er las Texte aus den Essays des Marquis Michel de Montaigne. Ganz gleich, ob es um die Furcht vor dem Tod, Essen und Trinken, den vernünftigen Umgang mit dem Geld oder die Mannigfaltigkeit der ärztlichen Urteilsfähigkeit ging, die Erkenntnisse – „Wer hat Profitgier und den siegen aus eiskaltem Kalkül jemals so viel Bedeutung beigemessen wie wir? Was lässt die menschliche Leichtgläubigkeit nicht alles mit sich machen? – hörten sich an, als seien sie gestern geschrieben worden. Dabei existieren sie bereits an die 500 Jahre.

Dreiviertel der Konzerte ausverkauft

Insgesamt besuchten rund 14800 Gäste die Konzerte auf dem polnischen und deutschen Teil der Insel Usedom, ähnlich viele wie im Vorjahr. Dreiviertel der Konzerte waren ausverkauft. Der Intendant des Usedomer Musikfestivals, Thomas Hummel, ist rundum zufrieden: „Dem Usedomer Musikfestival geht es um Völkerverständigung über Ländergrenzen hinweg.“ Eines sei besonders deutlich geworden: Deutschland als Land des Meeres ist weltoffen, tolerant, voller Neugier und Achtung für andere.“

Bei der Neuauflage des Usedomer Musikfestivals 2020 vom 18. September bis 10. Oktober werden wieder große Stars und geheime Schätze eines Ostseeanrainers in einzigartiger Kulisse präsentiert: in alten Kirchen, malerischen Schlössern und Villen, kaiserzeitlichen Hotels und natürlich im Historisch-Technischen Museum Peenemünde.

