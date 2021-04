Abstrichzentrum Greifswald arbeitet über Ostern durch

Greifswald/Anklam

Alle in der Corona-Pandemie für Bürgerinnen und Bürger wichtigen Dienste des Landkreises Vorpommern-Greifswald arbeiten auch über Ostern. Dazu gehören nach Aussage eines Sprechers des Landkreises das Bürgertelefon, die Impfzentren, die Abstrichzentren und die Kontaktnachverfolgung.

Das Bürgertelefon des Kreises ist während der Feiertage wie folgt besetzt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Karfreitag, 2. April, bis zum Ostermontag, 4. April, jeweils täglich von 8 bis 12 Uhr zu erreichen – telefonisch unter der Nummer 03834 / 8760-2300 und per E-Mail unter corona@kreis-vg.de.

Die Impfzentren, die Abstrichzentren und die Kontaktnachverfolgung arbeiten ebenfalls während der Feiertage. Die genauen Öffnungszeiten sind hier aufgelistet – Impfzentrum Pasewalk: Karfreitag von 8 bis 16 Uhr, Ostermontag 10 bis 18 Uhr. Außenstelle Anklam: Karfreitag von 9 bis 18 Uhr. Impfzentrum Greifswald: Karfreitag 9 bis 18 Uhr und am Ostermontag 8 bis 19 Uhr.

Das Abstrichzentrum Pasewalk ist zu erreichen am Karfreitag von 9 bis 16 Uhr und am Sonnabend 9 bis 16 Uhr. Am Ostersonntag und Ostermontag ist geschlossen. Das Abstrichzentrum der Unimedizin Greifswald ist von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das IMD Testzentrum in Greifswald und Heringsdorf hat zu Ostern an allen Tagen geschlossen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kontaktnachverfolgung sind am gesamten Osterwochenende im Dienst – täglich von 8 bis 18 Uhr.

Von Cornelia Meerkatz