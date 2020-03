Abstrichzentrum für Corona in Greifswald startet: So laufen die Tests ab

Greifswald

Auf die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus auch in Mecklenburg-Vorpommern reagiert die Landesregierung nun mit dem Start von Abstrichzentren, in denen Menschen mit Corona-Verdacht auf den Erreger getestet werden. Am Donnerstag ab 12 Uhr öffnet die Einrichtung an der Universitätsmedizin Greifswald. Anschließend ist werktags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Dafür ist ein Bereich zwischen dem Parkplatz und der Uni-Mensa mit Bauzäunen abgesperrt, in dem ein Container steht. Medizinstudenten werden die Tests auf dem Gelände durchführen. Für Patienten gilt: Nur wer eine Überweisung vom Hausarzt oder des Gesundheitsamtes hat, wird getestet, teilt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin mit. „Ohne diese Überweisungen hat niemand eine Chance, hier getestet zu werden.“

Patienten brauchen Personalausweis und Überweisung

Patienten erreichen das Gelände über die Fleischmannstraße. Dann müssen sie einem genauen Prozedere folgen: Vor der Einfahrt auf das Gelände weist ein Schild darauf hin, dass Patienten eine Telefonnummer wählen müssen, um Kontakt mit den Medizinstudenten im Container aufzunehmen. Zunächst wird geklärt, ob eine Überweisung des Hausarztes oder des Gesundheitsamtes und der Personalausweis oder die Chipkarte vorliegen. Erst dann dürfen Patienten auf das Gelände – zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Auto, das sie für den Test nicht verlassen müssen, denn ein Mitarbeiter im Schutzanzug nimmt den Abstrich direkt durch das Autofenster.

Gesundheitsamt teilt Ergebnisse mit

Das Gesundheitsamt teile Patienten ihr Testergebnis mit, bestätigt Kreissprecher Achim Froitzheim. Die Uniklinik werde keine Testergebnisse herausgeben, sondern übermittele sie an die Kreisbehörde, so Arns. Rund zwei Tage würde es bis zum Testergebnis dauern. Die Abstrichzentren sollen die Ansteckungsgefahr in Praxen und Kliniken reduzieren, hatte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) mitgeteilt.

Um das Ansteckungsrisiko mit dem neuartigen Coronavirus zu minimieren, sollten Menschen, die glauben, dass sie das Virus in sich tragen, zudem nicht in eine Hausarztpraxis gehen. Sie sollten sich stattdessen beim Gesundheitsamt melden.

Bürgertelefon des Landkreises

Die Kreisbehörde richtete dazu ein Bürgertelefon unter der Nummer 038 34 / 87 602 300 ein. Bis zu zehn Mitarbeiter stehen dort bereit, die nach einem festgelegten Fragenkatalog das Corona-Risiko dokumentieren und die Antworten an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes weitergeben, die jeden Fall dann individuell bewerten.

Lesen Sie auch:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk