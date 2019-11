Abwassergebühren steigen in Greifswald um 17 Prozent

Greifswald

In den kommenden drei Jahren müssen Greifswalder für die Beseitigung ihres Schmutzwassers tiefer in die Tasche greifen als bislang. Zum 1. Januar 2020 steigen die Gebühren für die Abwasserentsorgung von 2,16 Euro auf 2,53 Euro pro Kubikmeter. Das hat die Greifswalder Bürgerschaft mit großer Mehrheit beschlossen. Laut Antje Köppe, Leiterin des Abwasserwerkes, macht das für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt „pro Jahr Mehrkosten von etwa 50 Euro“ aus. Ein Fallbeispiel: Für die Entsorgung von 135 Kubikmeter Schmutzwasser muss ein Haushalt demnach zurzeit 291 Euro bezahlen, künftig sind es dann 341 Euro. Zudem müssen für die Beseitigung des Niederschlagswassers statt 60 Cent ab Januar 62 Cent pro Kubikmeter bezahlt werden. Darüber hinaus erhöhen sich die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Fäkalienschlamm.

„Das macht fast 20 Prozent mehr aus“, kritisierte SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath auf der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments. Doch sein Versuch, die Gebührenanhebung mit einem Änderungsvorschlag abzumildern, scheiterte. Sein Vorwurf: Die Änderungssatzung des Abwasserwerks, ein Eigenbetrieb der Hansestadt, „legt eine vierprozentige Verzinsung des Eigenkapitals zugrunde, obwohl die Zinsen seit dem Jahr 2007 kontinuierlich sinken und spätestens seit dem Jahr 2015 eine Nullzinsphase besteht.“ Da auch für die nächsten Jahre eine Änderung der Zinssätze nicht zu erwarten sei, forderte er für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2022 die Anwendung eines Null-Prozent-Zinssatzes. Zudem lautete ein Vorschlag des SPD-Änderungsantrags, die Schmutzwassergebühr nur auf 2,34 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen. „Denn wir wollen den Menschen nicht tiefer in die Tasche greifen, als wir es ohnehin schon tun“, argumentierte Kerath.

Ein Auf und Ab bei den Gebühren

Betriebsleiterin Antje Köppe indes warb mit Erfolg für die höheren Gebühren, „um das Abwasserwerk langfristig auf ein solides Fundament zu stellen“. Lohnsteigerungen und drastisch steigende Entsorgungskosten für Klärschlamm ließen keine andere Kalkulation zu. Zudem habe der Betrieb auch in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen in seine Anlagen zu tätigen, die sie mit 4,5 Millionen Euro bezifferte. „Dazu werden wir drei bis dreieinhalb Millionen Euro Kredite aufnehmen müssen. Wir sind hoch fremdverschuldet und brauchen daher kalkulatorische Zinsen“, begründete sie. Die Verzinsung des gesamten betriebsnotwendigen Kapitals liege zudem nicht bei vier, sondern bei 2,13 Prozent. Ziel der neuen Satzung sei, die Eigenkapitalquote des Unternehmens langfristig zu erhöhen, um weniger Kredite aufnehmen zu müssen und gleichzeitig eine Verstetigung der Gebühren zu erreichen. Denn in der Vergangenheit habe es für die Bürger ein ständiges Auf und Ab gegeben.

„Wir wollen das Abwasserwerk langfristig auf ein solides Fundament stellen.“ Antje Köppe, Betriebsleiterin Quelle: Andrea Reimann

In der Tat: In den Jahren 2014 bis 2016 zahlten die Greifswalder 2,25 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser. In den drei darauffolgenden Jahren sank die Gebühr dann auf 2,16 Euro, um jetzt wieder zu steigen. Allerdings: Das Kommunalabgabengesetz des Landes sieht vor, dass eine Gebührenunterdeckung oder -überdeckung nach dem Ende des abgeschlossenen Kalkulationszeitraumes auszugleichen ist. Mit anderen Worten: Sollten die Bürger am Ende mehr leisten als tatsächlich Kosten entstehen, muss das durch eine spätere Gebührenabsenkung wieder ausgeglichen werden.

Andere Städte haben höhere Kosten

Bürgerschaftsvizepräsidentin Birgit Socher (Linke) warb deshalb vehement für die vom Abwasserwerk vorgelegte Satzung: „Wenn der Betrieb mehr Eigenkapital besitzt, braucht er weniger Kredite aufzunehmen. Das finde ich absolut richtig“, sagte sie. Auch Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger betonte, wie wichtig es sei, „kommunale Betriebe stark zu halten“, wenngleich auch seiner Partei eine Gebührenerhöhung nicht leicht falle.

Im Vergleich zu anderen großen Städten in MV steht Greifswald mit einer Schmutzwassergebühr von 2,53 Euro pro Kubikmeter laut Köppe übrigens gut da. Preiswerter sei nur Schwerin. Dort zahlen die Bürger 2,35 Euro pro Kubikmeter. Den teuersten Wert weist Neubrandenburg mit 3,22 Euro auf. Rostock liegt bei 2,77, Stralsund bei 2,75 und Wismar bei 2,61 Euro je Kubikmeter. Diesen drei Werten liegt allerdings eine andere Berechnung zugrunde, weil die Einwohner jener Städte für die Schmutzwasserbeseitigung eine Grundgebühr pro Monat zahlen müssen. Die Kosten zur Beseitigung des Niederschlagswassers fallen in den genannten Städten ebenfalls sehr verschieden aus – sie reichen von 44 Cent pro Kubikmeter in Stralsund bis 1,50 Euro in Neubrandenburg.

Von Petra Hase